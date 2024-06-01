卓榮泰邀綠委餐敘 蘇巧慧：相信卓也樂意與其他黨互動
傳出行政院長卓榮泰近期預計分梯次邀請民進黨立委餐敘，被外界認為要強化行政立法聯軍作戰，黨籍立委蘇巧慧證實，這也是慣例，希望行政立法間有更多了解及互動，她很支持有這樣的見面機會，且相信卓也會想跟其他黨派立委有這樣互動機會。
卓榮泰日前陸續拜會立法院長韓國瑜及國民黨、民眾黨團，據了解，卓下周起的兩個周一和周四，將分4梯次邀請黨籍立委，每次將有2個常設委員會的立委和黨團三長列席，目的是強化行政立法交流，商討重點政策和議事攻防。
蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，並於活動前接受媒體聯訪被問到時笑稱「我以為這是一個要比較低調的」，不過也證實確實有收到卓榮泰的通知，希望能和立委們餐敘，這也是一個慣例，希望能夠在行政和立法之間兩個團隊可以有更多了解和互動，畢竟行政院要順利推動施政，也是需要立法委員支持，立委對於政策的了解也能夠和民眾說明並反映真實民意最好的管道，所以她很支持有這樣能夠互相見面的機會；她也相信，如果有機會的話，卓榮泰也會很樂意能夠和其他黨派的立委有這樣的互動機會。
另外，外界也關心，卓榮泰會不會也針對最近在立法院的困境來跟立委們討論。蘇巧慧回應，立法院現在的狀況不只是民進黨團、行政院甚至是全國人民都看在眼裡，一個被議事癱瘓的立法院，絕對不是台灣的福氣，所以如何來讓現在的立法院能夠重新回復審議，甚至是討論對國家好的機制，這不只民進黨希望，全國人民都會這樣希望。
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