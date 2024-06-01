國會改革後被點名罷免 黃建賓回應：認真做事

國會改革掀起罷免大戰，其中台東國民黨立委黃建賓被點名恐面臨罷免危機，網路社群還不斷分享串連。黃建賓今天回應表示，認真做事，把這塊土地照顧好，有人想罷免，就給予尊重。

黃建賓說，民主時代每個人都有表達自己意見的方式，他認為自己還是在正確的道路上，這段時間會有不同的聲音出現，他都會給予尊重，希望大家都能思考未來如何對國家有幫助的事。

他強調，國會改革，就是希望讓國會的監督更健全完善，對於這段時間有人發起罷免他的動作，他坦然面對，順其自然，也很有信心能繼續為台東這塊土地打拼，把這塊土地照顧好。

國會改革相關法案三讀通過，造成部分民眾不滿上街抗議，有多位藍營立委被點名罷免，甚至有人喊出目前最容易罷免掉的國民黨立委不是桃園涂權吉、台北的葉元之，而是台東的黃建賓。

近來網路社群也在發起分享及串連相關罷免活動，黃建賓就是其中之一，還點名他指出不要以為安靜不出聲就沒你的事哦。而黃建賓今天參加池上鄉大坡池竹筏競賽活動時，不受被罷免點名影響。