綠委提廢考監修憲案 洪孟楷：擺明給賴清德難看

民進黨立委陳亭妃提出廢除考試院、監察院的修憲案，今日駁斥國民黨稱該案為政治提案。國民黨立委洪孟楷今表示，賴清德總統剛提名考試院正副院長，被綠營委員打臉，不是給賴清德難看嗎？

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌近期都拋出廢除監察院主張，陳亭妃昨提出「廢除考監」的修憲案，希望立法院長韓國瑜能夠成立修憲委員會，不要再阻擋。陳亭妃今天表示，她在立法院第8、9、10屆都有提出廢考監兩院的修憲案，國民黨怎麼會說成是政治提案。

針對綠委提廢除考監修憲案，洪孟楷說，賴清德甫提名考試院正副院長人選，不到一天的時間被綠營委員打臉，綠營委員提案說要廢除考試院，不是擺明給賴清德難看嗎？

洪孟楷表示，況且一下子要廢除，一下子又要提名，到底綠營內部有沒有共識？否則這就是打假球。況且現在人民最關心的是這種政治議題嗎？有高達六成民眾選舉時沒有支持民進黨，主要是認為應該要拚經濟、拚民生、拚治安、過好日子，這才是人民現在需要的。

洪孟楷強調，如果民進黨繼續在這種政治議題上面打轉，恐怕只會離人民越來越遠，執政黨要好好了解民眾要的是什麼。