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影／侯友宜：中央曾承諾核廢料只要除役 就須面對解決

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜今天上午出席活動，說中央政府曾承諾過，核廢料只要除役時，就必須要面對解決。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天上午出席活動，說中央政府曾承諾過，核廢料只要除役時，就必須要面對解決。記者張曼蘋／攝影

行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，被問及核電核廢料問題時，點名新北市長侯友宜，說他與侯相同關切核廢處理，且會再去請教侯。侯友宜今天上午出席活動，說中央政府曾承諾過，核廢料只要除役時，就必須要面對解決，如今核廢料到底要何去何從，中央一定要去思考，適不適合擺在人口稠密的地方，如何讓地方更安全。

侯友宜今天上午出席第二屆永慶慈善基金會誠實徵文比賽，受訪時表示，他常說沒有核安就沒有一切，新北的兩個核電廠與核四，都沒有啟用，面對當年核一跟核二過程中，核廢料一直放在新北市，中央政府也承諾過，核廢料只要除役時，就必須要面對解決，核廢料到底要何去何從，中央一定要去思考，適不適合擺在人口稠密的地方。

侯友宜強調，中央除了要去思考外，地方一定會全力配合，只要讓核廢料妥善處理，核安沒有問題，他希望在能源政策底下供電無虞，且一定要把核廢料、核安做好萬全準備。

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