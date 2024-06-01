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賴總統：台灣參與世界衛生事務腳步不會停

中央社／ 台北1日電

總統賴清德今天表示，雖然很遺憾今年WHA受限於政治因素，依然沒有將台灣列入觀察員的議案列入議程，但台灣參與世界衛生事務的腳步不會停下，未來會持續與世界各國深化夥伴關係，建立更具強韌的全球公衛體系，讓健康台灣造福世界。

賴總統上午在國安會秘書長吳釗燮、副秘書長徐斯儉、總統府副秘書長何志偉等人陪同下，接見由衛生福利部長邱泰源擔任團長的「世衛行動團」。總統致詞表示，歡迎世衛團的夥伴從日內瓦回國，他要感謝大家的努力與付出，站在第一線爭取台灣與全球的健康人權。

總統說，雖然很遺憾今年世界衛生大會（WHA）受限於政治因素，依然沒有將台灣列入觀察員的議案列入議程，但看到世衛行動團多年來的努力已經展現成果，去年衛福部與捷克、加拿大、英國等國的衛生部簽署了醫衛合作備忘錄，今年的雙邊會談也洽談實質合作的工作項目。

另外，總統表示，行動團在日內瓦進行的雙邊會談，場次比以往更多，會談官員層級比以往更高，並且呼應WHA的重要議題，和各個專業醫衛團體合作舉辦專業論壇，都證明了台灣對全球公衛與健康人權的貢獻，台灣參與世界衛生事務的腳步不會停下來。

他進一步說，國際社會對台灣的支持也一年比一年強勁，今年WHA共有26個會員國以及觀察員身分的歐盟代表，直接或間接支持台灣參與WHA，這也代表了在確保全球衛生安全上，台灣是國際社會上不可或缺的一員。

總統強調，健康無國界，也是基本人權，新政府的目標要打造健康台灣，不僅要讓民眾活得長壽又健康，更要發揮台灣的公衛醫療實力，加深與各國的合作，共同促進全人類健康及全球永續的發展。

WHA 賴清德

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