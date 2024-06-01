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罷免侯友宜行動停止！ 蘇巧慧：更看出確實是人民發起

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動。記者李成蔭／攝影

罷免議題持續發酵，其中新北市長侯友宜罷免案爆內鬨而停止，民進黨新北市長熱門人選的立委蘇巧慧表示，對於發起民團中有私人糾紛表示遺憾，但也更看出確實是人民發起。另外，國民黨立院黨團上周討論修選罷法，蘇也批國民黨不思反省，還想把罷免門檻提高，藉此維護現有多數權力，人民看在眼裡會更厭惡擴權行為。

民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動，日前卻突然停止連署書收件，昨公告確定暫停連署。活動發起人郭嘉淇表示，自救會成員陸續退出並拿走約2萬多份連署書，僅歸還3183份，其中王姓前總區長更揚言要燒手上連署書威脅，很遺憾此次罷免必須暫停。

蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，並於活動前接受媒體聯訪時回應，卻在回答「發起團體當中看起來是有一些...」後稍微停頓了5秒左右。她表示，有聽聞消息並看到相關聲明，看起來是因為過去發起的團體當中有些私人糾紛，「我們表示遺憾」，不過也可以更看出這樣子的行為確實是人民發起，因為個別的因素而中斷，但監督市府的力量、希望新北更好的聲音是不會停止的。

另外，立院國民黨團上周五原提議修選罷法，提高相關難度，後來因有國民黨立委在黨團大會要求不要在此時提敏感案子才撤案。蘇巧慧表示，大家可以看到國民黨和民眾黨這次提出的國會擴權法案，真的是極度放大立法院的權力，破壞了憲政體制，所以才導致十萬人民上街頭抗議，國民黨不思反省，卻反而是把立法院箝制小黨聲音的這一套搬到人民之間。

蘇巧慧指出，國民黨透過修選罷法限制、箝制人民對於民意代表的意見，會變成是在一年內沒有辦法就罷免議題提議，這就是限制討論連署，並且還要求未來罷免票數要高於原當選票數，這擺明就是把罷免門檻提高，以維護他們自己現在的多數權力，相信人民都看在眼裡，反而會更厭惡這種擴權行為。

立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動。記者李成蔭／攝影

侯友宜 國民黨 罷免 蘇巧慧 連署書 選罷法

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