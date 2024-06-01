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黃國昌遭NATPA撤獎卻嗆綠 蘇巧慧暗酸：凡走過必留痕跡

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

民眾黨立委黃國昌近期遭NATPA撤獎，引發各界討論，民進黨立委蘇巧慧批評，藍白真認為這次法案這麼好，應該把握機會向人民解釋，但卻從沒有說明實質內容，只躲在直播享受同溫層的喝采；她疑似也暗酸黃，凡走過必留痕跡，都會被大家看在眼裡。

北美洲台灣人教授協會（NATPA）前日發布聲明，撤銷先前發給民眾黨立法院黨團總召黃國昌的NATPA「廖述宗教授紀念獎」。黃國昌昨回應，尊重受獎單位的決定，但因公共政策上不同的看法，被稱破壞、蔑視民主，「實為不可承受之重。」反對專屬民進黨的「民主」。

蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動時回應，國民黨和民眾黨如果真的認為他們這次的法案版本這麼好、是真正民主的話，他們大可以把握每一次機會向人民解釋，但從立院委員會、協商甚至是院會，他們從來沒有向人民進行報告或說明條文的實質內容，甚至都只在自己直播的小框框裡面，享受同溫層的喝采，令人覺得很可惜、很可悲；「一個人他凡走過的痕跡，都會被大家看在眼裡」，是不是價值一致，言行一致，大家都在看。

另外，黃國昌近期動作頻頻，也是民眾黨新北市長熱門人選，國民黨聲望高的則有台北副市長李四川，外界也好奇國民黨有無可能放棄李四川而支持黃國昌。蘇巧慧回應，國民黨的事務應該要問國民黨，但是她個人是對這個城市感情深厚，能夠讓新北市更好的人事物，她都會支持，並且讓自己能夠成為對這個城市發揮貢獻的人之一。

立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧今上午赴新北鶯歌出席「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動。記者李成蔭／攝影

國民黨 民眾黨 蘇巧慧 黃國昌

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