陸中止134項ECFA關稅減讓 張麗善：不要對立、對抗
大陸財政部公告自6月15日起，對台灣134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率。雲林縣長張麗善今表示，希望兩岸之間要有對話、不要對立，更不要對抗，要充分溝通。
大陸針對台灣台灣的石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等134個稅目進口產品，中止適用ECFA 協定稅率，張麗善表示，可預見對台產業造成很大衝擊。
張麗善說，希望兩岸之間要有對話、不要對立，更不要對抗，要能夠充分理性溝通，繼續衝突、對立下去，不是民眾之福。
她說，一定要站在我們全民福祉著想，才能促進兩岸之間的和平，彼此互相提攜，這樣經濟產業各方的貿易才能跟世界各國比擬，不要互相抵銷這樣的力量，應該好好坐下來對話，詳談未來兩岸之間要如何達到和平。
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