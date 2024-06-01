白委問政不滿意度最高 柯文哲前幕僚批新政治變腥政治

總統大選落幕後4個月，民眾黨支持度從民眾黨立委黃珊珊於選前1月公佈封關民調，民眾黨的政黨支持度有23.9%，至今，政黨支持度民眾黨僅剩下11.3%。民眾黨立委問政表現部分，非常不滿意的有18.5%，是三個政黨中非常不滿意最高的政黨。民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡表示，青鳥行動後可以看見，傷害最大的就是民眾黨 柯文哲領導的民眾黨，彷彿蚵仔臭掉的海鮮鍋，新政治變成腥政治。

吳靜怡指出，依據黃珊珊於選前1月公佈封關民調，民眾黨的政黨支持度有23.9%，至今，政黨支持度民眾黨僅剩下11.3%，民調數據來自同機構，樣本來自手機，居然在選後4個月，可以衰退整整10%，而民眾黨在立委問政表現上，認為非常滿意的有1.5%，非常不滿意的有18.5%，是三個政黨中非常不滿意的最高。

吳靜怡表示，這份民調的調查區間為於05月27至30日，可見青鳥行動後，傷害最大的就是民眾黨，因為這次社會運動輪廓普遍是年輕人、中間選民，跟部分民眾黨支持者輪廓相同，而且主導這次國會擴權法案的是民眾黨立委黃國昌，有4成33表達不贊成，所以對民眾黨有絕大影響。

吳靜怡提到，柯文哲在談到佈局2026時，又提到2028要參選總統，還沒檢討假第2名的民調又想選總統，難道2024選這麼差，沒有人需要出來負責？現在這麼頹勢的民眾黨又要欺騙小草們參政，不久搞不好又要出書再賺一筆。只能說，有柯文哲這種人，怪不得，台灣詐騙會這麼猖獗。