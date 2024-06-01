強化行政立法聯軍作戰 卓榮泰下周起分四梯宴請綠委

新內閣走馬上任，行政院長卓榮泰日前陸續拜會立法院長韓國瑜及國民黨、民眾黨團，昨首度赴立法院施政報告並備質詢，據了解，下周起的兩個周一和周四，卓將分4梯次邀請黨籍立委，每次將有2個常設委員會的立委和黨團三長列席，目的是強化行政立法交流，商討重點政策和議事攻防。

今年國會三黨不過半，三個月以來，在野攻勢猛烈，連民進黨立委都私下表示「只有挨打的份」，身兼黨主席的賴清德總統及卓榮泰，早在520就任總統前先夜宴綠委，會中雙方達成強化行政、立法溝通的共識，並鎖定錢坑法案、肉桶法案，及在野可能配合境外推出親中法案，喊出未來要反守為攻，儘管表決會輸，但論述必須要贏，才得贏得民心。

據悉，卓榮泰下周一、四起分4個梯次宴請綠委，每次將邀兩個議題性質相近的委員會立委，黨團三長則每場都要參與。6月3日為教育及文化委員會、交通委員會，6日財政委員會、經濟委員會，13日內政委員會、外交及國防委員會，17日司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會。

消息一出，不少綠委倍感期待，因每個人涉略的議題、選區特性不同，關注的角度和層面也不同，若有機會和「新人過半」的卓內閣面對面溝通，無疑是件好事。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，過去在看守內閣期間，黨團面對兩大在野黨攻勢，只能一路挨打、盡力防禦，無法提出太多大破大立的政策，新內閣上任後如虎添翼，也正式取得發球權，能端出許多福國利民的法案和政策，轉成攻守俱佳。

談及未來對行政立法的期待，吳思瑤表示，卓榮泰擅長溝通，面對黨內，將強化黨團與行政部門的連線作戰，匯聚共識與和合作默契，這是好的開始，從昨天卓和閣員的詢答中，也能看出行政團隊的企圖。目前黨團已作戰一段時間，成員各個驍勇善戰，相信未來戰力會更加倍。

面對黨外，吳思瑤說，卓榮泰已兩度拜立法院長韓國瑜，國民黨團、民眾黨團亦親自前往聆聽在野心聲，以誠意溝通作為優先，承諾將提出福國利民的法案，譬如打詐四法、人工生殖法等，未來會以議題作為合作標的，逐一試煉出跟在野互動的模式，相信會漸入佳境。