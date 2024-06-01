快訊

國民法官較「情理法」？多數被告不想進入國審急著和解

陽痿還能有性高潮嗎？威而鋼是萬靈丹？泌尿科醫師解密常見5QA

孫安佐泰國沾毒！狄鶯揭露始作俑者主因被「熟人下蠱」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化行政立法聯軍作戰 卓榮泰下周起分四梯宴請綠委

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影

內閣走馬上任，行政院長卓榮泰日前陸續拜會立法院長韓國瑜及國民黨、民眾黨團，昨首度赴立法院施政報告並備質詢，據了解，下周起的兩個周一和周四，卓將分4梯次邀請黨籍立委，每次將有2個常設委員會的立委和黨團三長列席，目的是強化行政立法交流，商討重點政策和議事攻防。

今年國會三黨不過半，三個月以來，在野攻勢猛烈，連民進黨立委都私下表示「只有挨打的份」，身兼黨主席的賴清德總統及卓榮泰，早在520就任總統前先夜宴綠委，會中雙方達成強化行政、立法溝通的共識，並鎖定錢坑法案、肉桶法案，及在野可能配合境外推出親中法案，喊出未來要反守為攻，儘管表決會輸，但論述必須要贏，才得贏得民心。

據悉，卓榮泰下周一、四起分4個梯次宴請綠委，每次將邀兩個議題性質相近的委員會立委，黨團三長則每場都要參與。6月3日為教育及文化委員會、交通委員會，6日財政委員會、經濟委員會，13日內政委員會、外交及國防委員會，17日司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會。

消息一出，不少綠委倍感期待，因每個人涉略的議題、選區特性不同，關注的角度和層面也不同，若有機會和「新人過半」的卓內閣面對面溝通，無疑是件好事。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，過去在看守內閣期間，黨團面對兩大在野黨攻勢，只能一路挨打、盡力防禦，無法提出太多大破大立的政策，新內閣上任後如虎添翼，也正式取得發球權，能端出許多福國利民的法案和政策，轉成攻守俱佳。

談及未來對行政立法的期待，吳思瑤表示，卓榮泰擅長溝通，面對黨內，將強化黨團與行政部門的連線作戰，匯聚共識與和合作默契，這是好的開始，從昨天卓和閣員的詢答中，也能看出行政團隊的企圖。目前黨團已作戰一段時間，成員各個驍勇善戰，相信未來戰力會更加倍。

面對黨外，吳思瑤說，卓榮泰已兩度拜立法院長韓國瑜，國民黨團、民眾黨團亦親自前往聆聽在野心聲，以誠意溝通作為優先，承諾將提出福國利民的法案，譬如打詐四法、人工生殖法等，未來會以議題作為合作標的，逐一試煉出跟在野互動的模式，相信會漸入佳境。

內閣 卓榮泰 吳思瑤 韓國瑜

延伸閱讀

轟卓榮泰提朝野和解無誠意 朱立倫：不要只說口號

堅持非核家園？ 卓榮泰：不會主動修法讓核電廠延役

吳春城盼行政院重視「壯世代」 卓榮泰：朝此方向有效規劃

肉粽漲聲響起！卓榮泰赴立院遭問「一顆多少錢」妙回：黃仁勳吃50元的

相關新聞

白委問政不滿意度最高 柯文哲前幕僚批新政治變腥政治

總統大選落幕後4個月，民眾黨支持度從民眾黨立委黃珊珊於選前1月公佈封關民調，民眾黨的政黨支持度有23.9%，至今，政黨支...

強化行政立法聯軍作戰 卓榮泰下周起分四梯宴請綠委

新內閣走馬上任，行政院長卓榮泰日前陸續拜會立法院長韓國瑜及國民黨、民眾黨團，昨首度赴立法院施政報告並備質詢，據了解，下周...

學人計畫／計畫通過卻遲未簽訂MOU實施 因「美顧忌踩兩岸紅線」？

美方對台事務傳出紅線說，引發外界揣測。一項強化美台合作的美國台灣「學人計畫」，將由美國派遣官員到我政府有關經濟與安全事務部會工作，原本台美雙方預定今年4月在華府由中華民國駐美代表處與美國在台協會簽訂合作備忘錄（MOU），因故拖延至今仍未完成簽署，引起外界許多猜測。

藍批修憲廢考監是政治提案 陳亭妃：國民黨每次都阻擋

國民黨跟民眾黨近期拋出廢除監察院主張，民進黨立委陳亭妃昨天率先提出「廢除考監」的修憲案，希望立法院長韓國瑜能夠成立修憲委...

30綠委連署廢考監 李彥秀：總統府同天提考委不精神錯亂？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨立法院黨團總召黃國昌近日揚言廢除監察院。民進黨立委陳亭妃昨天順勢偕29名立委共同提出「...

以哈衝突、俄烏戰爭、台海關係 誰畫紅線又誰觸線？

我們處在一個紅線（red line）無所不在的世界。北約部隊不進入烏克蘭，是美國總統拜登畫設的紅線。中國大陸總理李強表示「台灣問題是中國核心利益中的核心，也是一條紅線」。美國退役官員則稱，北京最近的環台軍演比去年、前年距離台灣本土更近。中方這是在測試台灣、日本和美國的紅線在哪裡。 跨越紅線理應受罰，否則就不叫紅線了。如果罰得不痛不癢，紅線形同虛設。複雜的是，在地緣政治的博弈場上，紅線位置經常不斷漂移（shifting），讓人無所適從。另一個問題則是：誰有資格畫紅線？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。