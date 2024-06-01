藍批修憲廢考監是政治提案 陳亭妃：國民黨每次都阻擋

國民黨跟民眾黨近期拋出廢除監察院主張，民進黨立委陳亭妃昨天率先提出「廢除考監」的修憲案，希望立法院長韓國瑜能夠成立修憲委員會，不要再阻擋。陳亭妃今天表示，她在立法院第8、9、10屆都有提出廢考監兩院的修憲案，國民黨怎麼會說成是政治提案。

陳亭妃指出，最近藍白一直揚言要廢除監察院，讓「四權分立」的奇怪概念浮上檯面。其實為了解決我國憲政體制造成各院之間權責混亂重疊的問題，她在最近3屆立法院都提出修憲案，每一次都是國民黨不斷阻擋，讓廢考監的修憲案永遠都只能停留在修憲委員會出不去，甚至從程序委員會就開始封殺。

陳亭妃昨天再次提出廢除考監的修憲案，呼籲韓國瑜能夠成立修憲委員會，正式面對修憲的議題。