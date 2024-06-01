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30綠委連署廢考監 李彥秀：總統府同天提考委不精神錯亂？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨立法院黨團總召黃國昌近日揚言廢除監察院民進黨立委陳亭妃昨天順勢偕29名立委共同提出「廢考監」的修憲案。國民黨文傳會主委、立委李彥秀表示，同一時間總統府在提名考試委員，綠委在立法院提案廢考監，民進黨不會覺得精神錯亂嗎？

陳亭妃表示，從第8屆到第10屆，都不斷提案修憲「廢除考試院以及監察院」，當時國民黨不斷阻擋，讓「廢考監」的修憲案永遠都只能停留在修憲委員會出不去。她這次再提修憲案，希望立法院長韓國瑜能成立修憲委員會，不要再阻擋。

李彥秀表示，尊重民進黨個別委員提案，但廢考監涉及國家體制與修憲，需要更多社會溝通與共識。民進黨長期將考監視為政治酬庸與打手，才是最根本的問題。

李彥秀質疑，民進黨立委要廢考監，是否也要拒審考委提名？賴清德總統昨天在總統府提名考委，陳亭妃在立法院提案廢考監，民進黨不會覺得精神錯亂嗎？

修憲 李彥秀 民進黨 監察院 立法院 賴清德

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