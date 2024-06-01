30綠委連署廢考監 李彥秀：總統府同天提考委不精神錯亂？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨立法院黨團總召黃國昌近日揚言廢除監察院。民進黨立委陳亭妃昨天順勢偕29名立委共同提出「廢考監」的修憲案。國民黨文傳會主委、立委李彥秀表示，同一時間總統府在提名考試委員，綠委在立法院提案廢考監，民進黨不會覺得精神錯亂嗎？

陳亭妃表示，從第8屆到第10屆，都不斷提案修憲「廢除考試院以及監察院」，當時國民黨不斷阻擋，讓「廢考監」的修憲案永遠都只能停留在修憲委員會出不去。她這次再提修憲案，希望立法院長韓國瑜能成立修憲委員會，不要再阻擋。

李彥秀表示，尊重民進黨個別委員提案，但廢考監涉及國家體制與修憲，需要更多社會溝通與共識。民進黨長期將考監視為政治酬庸與打手，才是最根本的問題。

李彥秀質疑，民進黨立委要廢考監，是否也要拒審考委提名？賴清德總統昨天在總統府提名考委，陳亭妃在立法院提案廢考監，民進黨不會覺得精神錯亂嗎？