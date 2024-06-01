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邱文彥接受考委提名 國民黨要求說明理由
副總統蕭美琴昨天公布第十四屆考試院正副院長及委員提名人選，賴清德總統將提名考試院副院長周弘憲出任考試院長、考選部前部長許舒翔出任副院長，考試委員則將提名七人，包括學者黃東益、銓敘部前常務次長呂秋慧、台北市前副市長鄧家基、前立委邱文彥、現任考委王秀紅、司法官學院院長柯麗鈴、現任考委伊萬·納威Iwan Nawi。
總統府昨天下午已將總統提名咨文送交立法院，咨請立院行使同意權；這也是總統賴清德就任後，首次送交國會的憲政機關人事提名案，備受矚目。
蕭美琴是第十四屆考試院考試委員提名審薦小組召集人，她表示，賴總統指示提名有兩個目標，一是專業性，二是代表性。
這次獲得提名的考試院正副院長人選以及考委被提名人，有二位具國民黨籍，包括呂秋慧與邱文彥，一位是民眾黨推薦的鄧家基，其他被提名人都是無黨籍。
呂秋慧與邱文彥被提名為考委，國民黨表示，希望邱文彥等被提名人，能向黨部說明接受執政黨提名的理由。
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