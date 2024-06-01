日華議員懇談會 邀蔡英文訪日

日本跨黨派「日華議員懇談會」（日華懇）會長、執政的自民黨籍眾議員古屋圭司五月卅一日宣布，將邀甫卸任的前總統蔡英文擇期訪日，並安排赴日本各地發表演說。

古屋說，將以日華懇名義邀蔡英文訪日。古屋坦言，提前曝光雖可能遭有心人士阻礙而破局，但由於蔡英文已卸任，日華懇並不願私下進行，該議員團體堂堂正正地邀訪，沒不可告人之處。

另外，日華懇當天並就其卅一位成員五二○訪台出席賴總統就職典禮，被中國大陸駐日大使吳江浩逾越外交禮儀，指控日本民眾將因此遭「帶入火坑」，決定致函吳江浩表達抗議。

日本產經新聞及時事通信社報導，中國駐大阪總領事薛劍也致函其轄區內選出、五二○曾訪台的五位議員，要求勿「妨礙中國統一大業」。日本政府雖已對吳江浩相關言論向中方表達嚴重抗議，但被批評為提出抗議的層級不夠，僅外務省課長層級。