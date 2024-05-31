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駁淨零轉型砸9千億是錢坑 行政院：2022年起陸續編列

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

行政院長卓榮泰今稱政府為因應淨零轉型，規畫在2030年前投入9000億元預算，遭國民黨立委王鴻薇批評是綠能錢坑。對此，行政院指出，相關預算是自2022年起陸續編列，並經立法院審議通過，並非新內閣上任才提出，對於部分立委至今仍對政府預算編列及審議程序產生誤解，感到十分遺憾。

行政院發言人陳世凱指出，世界各國皆以2050淨零排放為努力的目標，並且大舉投入預算，以達成淨零轉型的終極目標，舉例而言，鄰近國家日本未來10年即將投入150兆日圓（換算超過新台幣30兆元）預算。

陳世凱指出，台灣作為地球村一份子，對淨零排放目標責無旁貸，因此早於2022年3月底即已在我國「2050淨零排放路徑及策略總說明」中公布，自2022年開始，預計投入9000億預算，以執行2050淨零轉型的目標，其中預算來源包含既有規劃1200億元、新增計畫3200億元及國營事業4400億元。而淨零相關預算更已於2022年度至2024年度中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算中陸續編列，並經立法院審議通過，並非新內閣上任始提出。

陳世凱表示，政府對於淨零轉型建設已進行的投資，迄今已有可觀回報，以離岸風電供應鏈為例，至2024年1月止，國家累計已新增建廠投資732.6億元，所創造的產值就已高達920.4億元；此外，國家也規畫投入再生能源及氫能(2107億元)、電網及儲能系統(2078億元)、低碳及負碳技術(415億元)、節能及鍋爐汰換(1280億元)、運具電動化(1683億元)等領域，可望打造光電、風電、電動車及儲能4大供應鏈，帶動民間投資4兆元以上，創造產值5.9兆元。

對於部分立法委員就相關預算審議程序仍存有誤解，特別是對於合法審議並執行的前瞻預算惡言相向，陳世凱舉例，以台北市而言，前瞻計畫在翡翠原水管工程計畫、班班有冷氣、強化數位教學以及智慧學習、整建長照衛福據點、0-2歲兒童社區公共托育皆有投入相關預算及建設，成效皆有目共睹，然而部分出身台北市的民意代表仍對前瞻計畫惡意中傷，政院感到不解與遺憾。

行政院 陳世凱 電動

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