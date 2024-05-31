邱文彥、呂秋慧接受賴政府提名考委 國民黨：正在了解情況

副總統蕭美琴今天公布第14屆考試院正副院長及考試委員提名人選，其中，前立委邱文彥、銓敘部前常務次長呂秋慧為國民黨籍，引發關注。國民黨表示，希望邱文彥能向國民黨說明以何理由接受執政黨的提名。

賴清德總統將提名考試院副院長周弘憲出任考試院長、考選部前部長許舒翔出任副院長；考試委員則將提名7人，包括邱文彥、呂秋慧、學者黃東益、台北市前副市長鄧家基、現任考委王秀紅、司法官學院代理院長柯麗鈴、現任考委伊萬．納威。

這次7位考試委員被提名人，政黨背景方面，有2位具國民黨籍，包括呂秋慧與邱文彥，1位是民眾黨推薦的鄧家基，其他被提名人都是無黨籍。

國民黨表示，因目前尚未完成憲法上的任免程序，將進一步了解情況，也希望邱文彥被提名人能向本黨說明以何理由接受執政黨的提名。

【中央社／台北31日電】

前國民黨立委邱文彥、前銓敘部次長呂秋慧接受總統賴清德提名為考試委員，國民黨今天回應，目前尚未完成憲法上的任免程序，將進一步了解情況，也希望邱文彥等被提名人，能向黨部說明原因，為何接受執政黨的提名。

擔任第14屆考試院考試委員提名審薦小組召集人的副總統蕭美琴今天舉行記者會，宣布總統賴清德提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，7名考試委員被提名人包括民眾黨推薦前台北市副市長鄧家基、國民黨前立委邱文彥等人。

根據國民黨黨章相關規定，未經國民黨中央常務委員會同意，擅自接受非國民黨籍執政者延攬為政務官，為違反黨的紀律，應受黨的懲處。

對於邱文彥、呂秋慧接受提名為考試委員，國民黨表示，目前尚未完成憲法上的任免程序，將進一步瞭解情況，也希望邱文彥等被提名人，能向黨部說明接受執政黨提名的理由。