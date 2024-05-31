快訊

肉粽漲聲響起！卓榮泰赴立院遭問「一顆多少錢」妙回：黃仁勳吃50元的

邱文彥、呂秋慧接受提名考委 國民黨要求說明理由

中央社／ 台北31日電
副總統蕭美琴（右6）31日在總統府宣布第14屆考試院正副院長與考試委員被提名人選，由現任考試院副院長周弘憲（右5）出任院長、前考選部長許舒翔（左5）出任副院長，7名考試委員被提名人黃東益（左2起）、呂秋慧、鄧家基、伊萬．納威（右起）、柯麗鈴、王秀紅、邱文彥。左6為總統府秘書長潘孟安、左為副秘書長張惇涵。中央社
副總統蕭美琴（右6）31日在總統府宣布第14屆考試院正副院長與考試委員被提名人選，由現任考試院副院長周弘憲（右5）出任院長、前考選部長許舒翔（左5）出任副院長，7名考試委員被提名人黃東益（左2起）、呂秋慧、鄧家基、伊萬．納威（右起）、柯麗鈴、王秀紅、邱文彥。左6為總統府秘書長潘孟安、左為副秘書長張惇涵。中央社

國民黨立委邱文彥、前銓敘部次長呂秋慧接受總統賴清德提名為考試委員，國民黨今天回應，目前尚未完成憲法上的任免程序，將進一步了解情況，也希望邱文彥等被提名人，能向黨部說明原因，為何接受執政黨的提名。

擔任第14屆考試院考試委員提名審薦小組召集人的副總統蕭美琴今天舉行記者會，宣布總統賴清德提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，7名考試委員被提名人包括民眾黨推薦前台北市副市長鄧家基、國民黨前立委邱文彥等人。

根據國民黨黨章相關規定，未經國民黨中央常務委員會同意，擅自接受非國民黨籍執政者延攬為政務官，為違反黨的紀律，應受黨的懲處。

對於邱文彥、呂秋慧接受提名為考試委員，國民黨表示，目前尚未完成憲法上的任免程序，將進一步瞭解情況，也希望邱文彥等被提名人，能向黨部說明接受執政黨提名的理由。

國民黨 考試院 賴清德

延伸閱讀

綠籲藍別擋廢考監 洪孟楷：國民黨不奉陪政治提案

挑藍營矛盾 30綠委連署廢考監 籲韓國瑜速設修憲委員會

影／考試院正副院長及委員亮相 蕭美琴：具專業與跨黨派

監察院考試院都要廢？ 陳玉珍：應一併討論

相關新聞

影／趙天麟任榮剛獨董 王鴻薇諷他有「不分晝夜兩岸交流經歷」

前立委趙天麟去年因為桃色風波退選，長達12年的立委生涯告終，之後便淡出政壇。沉寂一段時間之後，5月29日他獲選擔任台灣鋼...

獨／罷侯連署停止！自救會爆內部分裂「都想當王」

罷免新北市長侯友宜連署行動，今突然公告暫停連署，活動發起人郭嘉淇說，王姓前總區長退出並拿走約2萬多份連署書，僅歸還318...

被問為何捨核電不用 卓揆回核廢難處理扯侯友宜

行政院長卓榮泰今首次赴立法院進行施政報告並備詢。國民黨立委林思銘質疑，歐美日等先進國家重啟核電，為何我國捨棄？卓榮泰回應...

桃園綠議員推「藐視議會」法案 藍營酸：打臉民進黨中央

立院通過藍白版本國會改革法案，官員未來反質詢、虛偽陳述都涉藐視國會罪。各地綠營議員近日相繼推藐視議會法案，要求藍營地方首...

綠籲藍別擋廢考監 洪孟楷：國民黨不奉陪政治提案

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌近期皆提到廢監察院，傅崐萁曾提到「中華民國應是三權分立政府」。曾倡議廢考監的民進黨...

邱文彥、呂秋慧接受提名考委 國民黨要求說明理由

前國民黨立委邱文彥、前銓敘部次長呂秋慧接受總統賴清德提名為考試委員，國民黨今天回應，目前尚未完成憲法上的任免程序，將進一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。