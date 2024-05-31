邱文彥、呂秋慧接受提名考委 國民黨要求說明理由

前國民黨立委邱文彥、前銓敘部次長呂秋慧接受總統賴清德提名為考試委員，國民黨今天回應，目前尚未完成憲法上的任免程序，將進一步了解情況，也希望邱文彥等被提名人，能向黨部說明原因，為何接受執政黨的提名。

擔任第14屆考試院考試委員提名審薦小組召集人的副總統蕭美琴今天舉行記者會，宣布總統賴清德提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，7名考試委員被提名人包括民眾黨推薦前台北市副市長鄧家基、國民黨前立委邱文彥等人。

根據國民黨黨章相關規定，未經國民黨中央常務委員會同意，擅自接受非國民黨籍執政者延攬為政務官，為違反黨的紀律，應受黨的懲處。

對於邱文彥、呂秋慧接受提名為考試委員，國民黨表示，目前尚未完成憲法上的任免程序，將進一步瞭解情況，也希望邱文彥等被提名人，能向黨部說明接受執政黨提名的理由。