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影／趙天麟任榮剛獨董 王鴻薇諷他有「不分晝夜兩岸交流經歷」
前立委趙天麟去年因為桃色風波退選，長達12年的立委生涯告終，之後便淡出政壇。沉寂一段時間之後，5月29日他獲選擔任台灣鋼鐵集團旗下子公司榮剛獨董，華麗復出成為市場焦點，也在網路上引發熱議，網友直呼「先蹲後跳大翻身」...。
國民黨立委王鴻薇今天（31日）也在臉書與影片批民進黨前任立委卸任後，都有令人稱羨的安排，趙天麟也不例外。王鴻薇問，「趙天麟過去有任何企業經營的經驗、或者軍工產業的經驗嗎」？王鴻薇也諷刺說：「榮剛是著名的『軍工股』，在中國多處設有子公司，這項任務對趙天麟來說，『真是適才適所』。不只是他過去在立法院外交及國防委員會經歷，更因不分晝夜的兩岸交流經歷被看中，而獲選擔任獨董。果然證明網路上對民進黨人的評論：抗中是工作，親中才是生活」。
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