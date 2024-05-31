快訊

肉粽漲聲響起！卓榮泰赴立院遭問「一顆多少錢」妙回：黃仁勳吃50元的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／趙天麟任榮剛獨董 王鴻薇諷他有「不分晝夜兩岸交流經歷」

聯合報／ 記者 林雍琁陳筠青／台北即時報導
前立委趙天麟歷經婚外情及論文抄襲案衝擊，之後便淡出政壇。5月29日他獲選擔任榮剛獨董，華麗復出也讓網友直呼「先蹲後跳大翻身」。圖／翻攝自趙天麟臉書
前立委趙天麟歷經婚外情及論文抄襲案衝擊，之後便淡出政壇。5月29日他獲選擔任榮剛獨董，華麗復出也讓網友直呼「先蹲後跳大翻身」。圖／翻攝自趙天麟臉書

前立委趙天麟去年因為桃色風波退選，長達12年的立委生涯告終，之後便淡出政壇。沉寂一段時間之後，5月29日他獲選擔任台灣鋼鐵集團旗下子公司榮剛獨董，華麗復出成為市場焦點，也在網路上引發熱議，網友直呼「先蹲後跳大翻身」...。

國民黨立委王鴻薇今天（31日）也在臉書與影片批民進黨前任立委卸任後，都有令人稱羨的安排，趙天麟也不例外。王鴻薇問，「趙天麟過去有任何企業經營的經驗、或者軍工產業的經驗嗎」？王鴻薇也諷刺說：「榮剛是著名的『軍工股』，在中國多處設有子公司，這項任務對趙天麟來說，『真是適才適所』。不只是他過去在立法院外交及國防委員會經歷，更因不分晝夜的兩岸交流經歷被看中，而獲選擔任獨董。果然證明網路上對民進黨人的評論：抗中是工作，親中才是生活」。

王鴻薇 網路 趙天麟

延伸閱讀

卓揆拋9千億綠能投資 王鴻薇批掏空：不會讓民進黨好過

新職務遭王鴻薇批 王必勝回擊：我藐視國會了，來罰我

殺人未遂犯遊蕩北市 王鴻薇轟：賴清德還在上太空？

王鴻薇：賴清德演說是十足兩國論 讓台北股市瞬間大跌

相關新聞

影／趙天麟任榮剛獨董 王鴻薇諷他有「不分晝夜兩岸交流經歷」

前立委趙天麟去年因為桃色風波退選，長達12年的立委生涯告終，之後便淡出政壇。沉寂一段時間之後，5月29日他獲選擔任台灣鋼...

獨／罷侯連署停止！自救會爆內部分裂「都想當王」

罷免新北市長侯友宜連署行動，今突然公告暫停連署，活動發起人郭嘉淇說，王姓前總區長退出並拿走約2萬多份連署書，僅歸還318...

被問為何捨核電不用 卓揆回核廢難處理扯侯友宜

行政院長卓榮泰今首次赴立法院進行施政報告並備詢。國民黨立委林思銘質疑，歐美日等先進國家重啟核電，為何我國捨棄？卓榮泰回應...

桃園綠議員推「藐視議會」法案 藍營酸：打臉民進黨中央

立院通過藍白版本國會改革法案，官員未來反質詢、虛偽陳述都涉藐視國會罪。各地綠營議員近日相繼推藐視議會法案，要求藍營地方首...

綠籲藍別擋廢考監 洪孟楷：國民黨不奉陪政治提案

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌近期皆提到廢監察院，傅崐萁曾提到「中華民國應是三權分立政府」。曾倡議廢考監的民進黨...

邱文彥、呂秋慧接受提名考委 國民黨要求說明理由

前國民黨立委邱文彥、前銓敘部次長呂秋慧接受總統賴清德提名為考試委員，國民黨今天回應，目前尚未完成憲法上的任免程序，將進一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。