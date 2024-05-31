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藍委集體退席卓揆施政報告？國民黨團：謠言非事實

中央社／ 台北31日電

新任行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政報告時，議場內在野立委人數不多，國民黨立委被質疑是否「集體退席」。對此，國民黨團澄清，謠言非事實。

國民黨團回應中央社記者詢問時說，黨團今天召開黨團大會，並無下達「集體退席」；今天議場內有國民黨立委，並有包括黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷及首席副書記長林思銘陸續上台質詢卓榮泰，何來杯葛卓榮泰之說，外界不必抹黑。

此外，國民黨團人士指出，今天國民黨籍南投縣長許淑華，在立法院康園餐廳前廣場舉辦「南投巧克力咖啡節－投號玩咖好物分享會」活動，許淑華也是前國民黨立委，人緣非常好，今天有多位國民黨立委先後前往站台熱心幫忙行銷，包括江啟臣、傅崐萁、洪孟楷等30多位立委，無黨籍立委陳超明及民眾黨立委林國成到場，並非「集體退席」杯葛卓榮泰。

卓榮泰 國民黨

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