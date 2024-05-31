被問為何捨核電不用 卓揆回核廢難處理扯侯友宜

行政院長卓榮泰今首次赴立法院進行施政報告並備詢。國民黨立委林思銘質疑，歐美日等先進國家重啟核電，為何我國捨棄？卓榮泰回應，核廢料處理代價龐大，並提到新北市長侯友宜與他相同關切核廢處理，林說，核廢料問題可以克服。卓揆回嗆，他會再去請教侯友宜。

林思銘表示，以各種發電來看，核電每度發電成本最便宜，核能占比僅7%，核三廠一號機七月即將除役，請問未來是否讓一號機延役？經濟部長郭智輝說，即使核三廠一號機除役，還是有充分的電滿足用電需求。

林思銘追問，歐美日等重啟核電，G7公報中認為核電是乾淨安全能源，為何政府寧捨棄便宜乾淨能源不用，偏偏選擇最貴的發電？卓榮泰回應，表面上是如此，但背後的核廢料處理代價龐大，核能安全顧慮也是人類積極面對的，核安、核廢的問題都不是可量化的，要算在政府長期投資裡。

林思銘質疑，先進國家繼續選擇用核電，核廢儲存也可以用先進設備克服，為何我國不願意就安全設備研發努力，讓核能發揮最大效益？卓榮泰說，核一、核二甚至包括沒有蓋成的核四可能產生的核廢處理，他跟侯友宜一樣關切，核廢處理列在優先考量，這不是黨派問題，不是擁核和反核問題，是面對環境問題。林說，核廢料問題可以克服。卓回嗆，他會再去請教侯友宜。

林思銘表示，現要貫徹非核家園政策，造成台電虧損嚴重、電價上漲、物價上漲，通膨問題來了，明年電價會不會上漲？台電會不會持續虧損？卓榮泰說，今年已經有過調整，希望通過追加預算補貼台電財務，明年問題會持續管控，若無國際大事，以不增加人民負擔及產業負擔當前提考量。

林思銘問，能保證台電不會再虧損？補助也是人民納稅錢。卓榮泰回應，適當補助就是降低人民負擔，我國跟其他國家比起來，電價偏低，用政府補貼來穩定電價；郭智輝有經營產業、企業的經驗，目前綠能發電有進展但不夠，要加速進行，全力發展綠能是政府政策，政府持續關注台電財務狀況，但不會用漲電價增加人民負擔的方式讓台電不虧損。

林思銘說，國發會主委劉鏡清上任前說核能是選項之一，不要說沒提過。劉否認，表示他當時沒有講這句話，他只是講核能是低碳能源，但若核廢料無法最終儲存，無法被認定為綠能，目前歐盟沒有同意是綠能，當時是認定四原則，新政府和新國會共識、安全無虞、法令、社會共識。

郭智輝說，目前來看，擁有的發電能力可以滿足到2028，如果在2028後，目前狀況還是可以維持，現在其他綠能機組以目前進度來看可以銜接到2030 ，2025至2028年這段時間即便因AI成長（吃緊），可在四、五年建立新的供電。他也說，以歐盟的解釋，核能是乾淨能源，但不是綠能。