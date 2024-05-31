堅持非核家園？ 卓榮泰：不會主動修法讓核電廠延役

賴清德總統的能源政策是否鬆度，備受關注。行政院長卓榮泰今天表示，行政團隊有能力不在「以核養綠」的選擇下，做其他的選擇，未來4年不會主動提出核能廠延役相關修法；卓並強調，「公共政策就是一個選擇。」

卓榮泰今天首次率領行政院各部會首長赴立法院進行施政方針報告，並備質詢。國民黨團書記長洪孟楷關心能源議題，詢問卓榮泰是否在未來4年內提出核三廠延役的計畫？卓榮泰表示，目前「核子反應器設施管制法」看起來沒有這樣的可能性，未來修法之後也不知道會修到什麼程度。

洪孟楷說，修法有兩種，一是立法院提出，另一是行政院提出政院版送到立法院，並詢問卓榮泰是否提出相關修法？卓榮泰說，目前沒有考慮。

洪孟楷指出，以核養綠可以低碳，也是比較乾淨的能源，國民黨立委有提出相關修法，等到修法通過之後能夠解決能源缺口的危機，且真正使用到的人是政府。

卓榮泰答詢表示，公共政策就是一個選擇，現在的行政團隊有能力不在以核養綠的選擇底下，去做其他的選擇。洪孟楷追問，所以未來4年不會主動提？卓榮泰說，目前沒有規畫。