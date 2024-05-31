快訊

獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

孫安佐爆「3進3出普吉島醫院」被狄鶯領回 知情人曝：感情因素

立委問為何捨核電不用、稱核廢問題能克服 卓揆嗆：會去請教侯友宜

主動提核電廠延役修法？卓榮泰：目前沒有考慮

中央社／ 台北31日電
行政院長卓榮泰今備詢。國民黨立委林思銘質疑，歐美日等先進國家重啟核電，為何我國捨棄？卓榮泰回應核廢料處理代價龐大。圖／截自國會頻道
行政院長卓榮泰今備詢。國民黨立委林思銘質疑，歐美日等先進國家重啟核電，為何我國捨棄？卓榮泰回應核廢料處理代價龐大。圖／截自國會頻道

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢，行政院在未來4年內會不會主動提出核電廠延役的相關修法。行政院長卓榮泰說，目前沒有考慮。

卓榮泰表示，公共政策的決定，就是一個選擇。現在就是在核子反應器設施管制法的規定下，儘量補充核三廠1號機除役後的發電來源，並在未來2號機除役後能把所缺電力補上，包括大潭電廠以及綠能。

洪孟楷質詢時詢問卓榮泰，在他心中「非核家園」和「非碳家園」哪一個重要。卓榮泰答覆，「非核家園」是訂定在環境基本法中，而「非碳家園」是朝向2050淨零轉型台灣與國際接軌，同樣重要。

被問到若要「非核家園」就要火力發電，是否與「非碳家園」牴觸，卓榮泰說，將秉持3個原則，也就是安全穩定供電、發展綠能、依法朝「非核家園」邁進。

另外，國民黨立委林思銘質詢指出，依據台電的發電成本，核能是每度1.39元、燃氣3.44元、燃煤3.43元、燃油7.5元，至於風力發電則是每度4.48元、太陽光電是4.13元。

林思銘說，核能發電成本最低，但僅占發電年總量的7%，核三廠1號機將在7月除役，恐造成發電缺口，未來是否應考慮延役。

經濟部長郭智輝表示，即使核三廠除役，還是有充分的電可滿足業者使用。

林思銘詢問，歐美日的先進大國都重啟核電，甚至認為核能是乾淨能源，為何台灣政府偏偏選擇最貴的發電方式。

卓榮泰表示，核安、核廢料的問題，都不是可量化的標準，而核一、核二，甚至沒有蓋成的核四，都會產生核廢料，他與新北市長侯友宜都關切核廢料議題，這不是因為黨派或擁核反核，而是要共同面對的環境問題。

林思銘詢問，明年電價是否還會上漲、台電是否持續虧損。卓榮泰指出，今年已逐步調整電價，目前希望立法院能通過追加預算，對台電財務適當補貼，至於明年則是採全力管控，若沒有特別重大國際事件或影響能源發展的問題，就以不增加人民、產業負擔為前提。

卓榮泰 林思銘 非核家園

延伸閱讀

吳春城盼行政院重視「壯世代」 卓榮泰：朝此方向有效規劃

肉粽漲聲響起！卓榮泰赴立院遭問「一顆多少錢」妙回：黃仁勳吃50元的

支持廢死？ 卓榮泰：釋憲前不宜做個人主張

【重磅快評】「請大家多指教」 卓榮泰敢檢討賴清德？

相關新聞

獨／罷侯連署停止！自救會爆內部分裂「都想當王」

罷免新北市長侯友宜連署行動，今突然公告暫停連署，活動發起人郭嘉淇說，王姓前總區長退出並拿走約2萬多份連署書，僅歸還318...

卓揆拋9千億綠能投資 王鴻薇批掏空：不會讓民進黨好過

行政院長卓榮泰今日首次施政報告，旋即宣布6年投入9000億綠能投資。國民黨立委王鴻薇在臉書上發文砲轟，比前瞻更敢，又要肥...

被問為何捨核電不用 卓揆回核廢難處理扯侯友宜

行政院長卓榮泰今首次赴立法院進行施政報告並備詢。國民黨立委林思銘質疑，歐美日等先進國家重啟核電，為何我國捨棄？卓榮泰回應...

【重磅快評】「請大家多指教」 卓榮泰敢檢討賴清德？

賴政府昨天宣布6月起組團赴陸禁團令「放寬不解禁」，業者感歎被凌遲；賴清德總統今天出席觀光博覽會，表示身為總統，職責是穩定...

桃園綠議員推「藐視議會」法案 藍營酸：打臉民進黨中央

立院通過藍白版本國會改革法案，官員未來反質詢、虛偽陳述都涉藐視國會罪。各地綠營議員近日相繼推藐視議會法案，要求藍營地方首...

綠籲藍別擋廢考監 洪孟楷：國民黨不奉陪政治提案

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌近期皆提到廢監察院，傅崐萁曾提到「中華民國應是三權分立政府」。曾倡議廢考監的民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。