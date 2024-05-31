主動提核電廠延役修法？卓榮泰：目前沒有考慮

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢，行政院在未來4年內會不會主動提出核電廠延役的相關修法。行政院長卓榮泰說，目前沒有考慮。

卓榮泰表示，公共政策的決定，就是一個選擇。現在就是在核子反應器設施管制法的規定下，儘量補充核三廠1號機除役後的發電來源，並在未來2號機除役後能把所缺電力補上，包括大潭電廠以及綠能。

洪孟楷質詢時詢問卓榮泰，在他心中「非核家園」和「非碳家園」哪一個重要。卓榮泰答覆，「非核家園」是訂定在環境基本法中，而「非碳家園」是朝向2050淨零轉型台灣與國際接軌，同樣重要。

被問到若要「非核家園」就要火力發電，是否與「非碳家園」牴觸，卓榮泰說，將秉持3個原則，也就是安全穩定供電、發展綠能、依法朝「非核家園」邁進。

另外，國民黨立委林思銘質詢指出，依據台電的發電成本，核能是每度1.39元、燃氣3.44元、燃煤3.43元、燃油7.5元，至於風力發電則是每度4.48元、太陽光電是4.13元。

林思銘說，核能發電成本最低，但僅占發電年總量的7%，核三廠1號機將在7月除役，恐造成發電缺口，未來是否應考慮延役。

經濟部長郭智輝表示，即使核三廠除役，還是有充分的電可滿足業者使用。

林思銘詢問，歐美日的先進大國都重啟核電，甚至認為核能是乾淨能源，為何台灣政府偏偏選擇最貴的發電方式。

卓榮泰表示，核安、核廢料的問題，都不是可量化的標準，而核一、核二，甚至沒有蓋成的核四，都會產生核廢料，他與新北市長侯友宜都關切核廢料議題，這不是因為黨派或擁核反核，而是要共同面對的環境問題。

林思銘詢問，明年電價是否還會上漲、台電是否持續虧損。卓榮泰指出，今年已逐步調整電價，目前希望立法院能通過追加預算，對台電財務適當補貼，至於明年則是採全力管控，若沒有特別重大國際事件或影響能源發展的問題，就以不增加人民、產業負擔為前提。