快訊

孫安佐又出事了！泰國呼麻擅闖民宅裸露下半身 遭逮捕畫面曝光

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肉粽漲聲響起！卓榮泰赴立院遭問「一顆多少錢」妙回：黃仁勳吃50元的

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院，首度進行施政報告並備詢。端午將近，國民黨立委林思銘問卓榮泰，是否知道肉粽多少錢？卓榮泰回，看內餡，昨日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳吃的肉粽是50元。圖／截自國會頻道
行政院長卓榮泰今赴立法院，首度進行施政報告並備詢。端午將近，國民黨立委林思銘問卓榮泰，是否知道肉粽多少錢？卓榮泰回，看內餡，昨日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳吃的肉粽是50元。圖／截自國會頻道

行政院卓榮泰今赴立法院，首度進行施政報告並備詢。端午將近，國民黨立委林思銘問卓榮泰，是否知道肉粽多少錢？卓榮泰回，看內餡，昨日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳吃的肉粽是50元。

端午節將近，肉粽成熱銷商品，惟因原物料漲價，今年肉粽也響起「漲」聲。林思銘質詢時，關心肉粽價格及物價，問卓榮泰是否知道肉粽價格？

卓榮泰回，要看內餡，從40元到100元都有，黃仁勳昨天去吃的大約50元。林思銘說，50元是陽春的，一般要比較好吃的要70至80元。

林思銘提到，就物價上漲部分，從施政報告沒有看到著墨，經常性薪資、實質薪資是雙雙負成長，見此情況，行政院要如何解決通膨帶給人民的痛苦？

卓榮泰表示，今年消費者物價指數（CPI）維持在可控範圍，不以此為滿足，政府的財政政策曾經想要用升息，但他覺得還是要提高薪資收入及提出穩定物價的生產計畫。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳現身夜市，大啖夜市美食。圖／寧夏夜市理事長林定國提供
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳現身夜市，大啖夜市美食。圖／寧夏夜市理事長林定國提供

卓榮泰 林思銘 端午節 薪資 行政院 通膨

延伸閱讀

中職／黃仁勳6月1日開球球衣準備好了 背號先保密

支持廢死？ 卓榮泰：釋憲前不宜做個人主張

【重磅快評】「請大家多指教」 卓榮泰敢檢討賴清德？

鴻海布局AI伺服器供不應求 劉揚偉與黃仁勳下週見面

相關新聞

賴政府延用核電？ 黃暐瀚：「第一個4年」應該是不會

核3廠1號機7月將除役，產業界呼籲核電延役。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，賴政府不打算延用核電。

挑藍營矛盾 30綠委連署廢考監 籲韓國瑜速設修憲委員會

近期國民黨、民眾黨揚言廢除監察院，過去曾數度提出攸關「廢考監」修憲案的民進黨立委陳亭妃指出，當時國民黨不斷阻擋，讓此案無...

警察局長非方仰寧 蔣萬安批：有溝沒有通、有聽沒有到

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，並非原本台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧。台北市長蔣萬安下午...

綠議員指警察局長內政部遴選 蔣萬安怒：那就直接派啊

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，並非原本台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧。蔣萬安下午在議會...

藍推提高罷免門檻逕付二讀又撤案 綠轟為救自己人毫無下限

國民黨立法院黨團今在立法院會提議將「公職人員選舉罷免法修正草案」自抽出委員會逕付二讀，修法重點包括提高罷免門檻，且就職一...

拒在野黨特偵組 柯文哲反對「一般檢察官不能辦大官」思維

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前拋出未來國民黨、民眾黨合組「在野黨特偵組」查弊案，民眾黨主席柯文哲日前表態反對，今天再強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。