肉粽漲聲響起！卓榮泰赴立院遭問「一顆多少錢」妙回：黃仁勳吃50元的

行政院長卓榮泰今赴立法院，首度進行施政報告並備詢。端午將近，國民黨立委林思銘問卓榮泰，是否知道肉粽多少錢？卓榮泰回，看內餡，昨日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳吃的肉粽是50元。

端午節將近，肉粽成熱銷商品，惟因原物料漲價，今年肉粽也響起「漲」聲。林思銘質詢時，關心肉粽價格及物價，問卓榮泰是否知道肉粽價格？

卓榮泰回，要看內餡，從40元到100元都有，黃仁勳昨天去吃的大約50元。林思銘說，50元是陽春的，一般要比較好吃的要70至80元。

林思銘提到，就物價上漲部分，從施政報告沒有看到著墨，經常性薪資、實質薪資是雙雙負成長，見此情況，行政院要如何解決通膨帶給人民的痛苦？

卓榮泰表示，今年消費者物價指數（CPI）維持在可控範圍，不以此為滿足，政府的財政政策曾經想要用升息，但他覺得還是要提高薪資收入及提出穩定物價的生產計畫。