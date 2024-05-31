自媒體影響大！綠營辦網路社群培訓課 盼2026搶年輕票發揮最大戰力

民進黨今天舉行第3場網路社群經營培訓課程，黨副秘書長何博文以民團「青鳥活動」為例說明，網路上自媒體的自主影響力、號召力與動員力，已遠遠超乎政治人物、政黨的想像，盼透過研討模式，在2026選戰能有新樣貌，發揮網路最大戰力。

民進黨今天發布新聞稿表示，黨中央重視跨世代溝通，在北、中、南規劃3場網路社群培訓課程，盼透過社群經營與年輕人對話。今天在台北舉辦第3場培訓「社群沒用的事」課程，由民進黨副秘書長何博文及發言人吳崢，分享社群經營的訣竅，現場有來自北中南逾百名民意代表及社群小編參加。

何博文表示，過去黨國威權時代，國民黨只要掌控老三台就可壟斷資訊，但現今除無線、有線電視等主流媒體外，社群網路上很多網紅或KOL，都擁有各自支持者，且具有龐大影響力。

何博文以近期立法院外民團的青鳥活動為例指出，網路上自媒體的自主影響力、號召力與動員力，這股力量不論在任何方面，都遠遠超乎政治人物、政黨與大家的想像，「小編」的影響力，其實一點都不小。

何博文解釋，現在從事政治工作必須要有不同思維，過去傳統的動員與宣傳等方式，已受到很大衝擊，面對新型態的世界，民進黨盼透過舉辦研習及討論，來提高網路的能量，在2026選戰能夠有別於過去樣貌，發揮在網路上的最大戰力。

發言人吳崢也分享自己的社群直播經驗指出，一開始他也很煩惱，在網路上要說哪些內容，以免因立場不同而得罪選民，但後來發現，網路的重點是要推廣自己，「推銷」自己想講的話，不用有太多設限，能做、能被看到，才是最重要的。

吳崢認為，政治人物要找出自己的人設以建立品牌形象，並緊跟時事做回應，甚至可以結合地方社團或群組，讓能見度更高，在網路社群創造政治聲量。