快訊

孫安佐又出事了！泰國呼麻擅闖民宅裸露下半身 遭逮捕畫面曝光

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

自媒體影響大！綠營辦網路社群培訓課 盼2026搶年輕票發揮最大戰力

中央社／ 台北31日電
民進黨今天發布新聞稿表示，黨中央重視跨世代溝通，在北、中、南規劃3場網路社群培訓課程，盼透過社群經營與年輕人對話。情境示意圖／Ingimage
民進黨今天發布新聞稿表示，黨中央重視跨世代溝通，在北、中、南規劃3場網路社群培訓課程，盼透過社群經營與年輕人對話。情境示意圖／Ingimage

民進黨今天舉行第3場網路社群經營培訓課程，黨副秘書長何博文以民團「青鳥活動」為例說明，網路上自媒體的自主影響力、號召力與動員力，已遠遠超乎政治人物、政黨的想像，盼透過研討模式，在2026選戰能有新樣貌，發揮網路最大戰力。

民進黨今天發布新聞稿表示，黨中央重視跨世代溝通，在北、中、南規劃3場網路社群培訓課程，盼透過社群經營與年輕人對話。今天在台北舉辦第3場培訓「社群沒用的事」課程，由民進黨副秘書長何博文及發言人吳崢，分享社群經營的訣竅，現場有來自北中南逾百名民意代表及社群小編參加。

何博文表示，過去黨國威權時代，國民黨只要掌控老三台就可壟斷資訊，但現今除無線、有線電視等主流媒體外，社群網路上很多網紅或KOL，都擁有各自支持者，且具有龐大影響力。

何博文以近期立法院外民團的青鳥活動為例指出，網路上自媒體的自主影響力、號召力與動員力，這股力量不論在任何方面，都遠遠超乎政治人物、政黨與大家的想像，「小編」的影響力，其實一點都不小。

何博文解釋，現在從事政治工作必須要有不同思維，過去傳統的動員與宣傳等方式，已受到很大衝擊，面對新型態的世界，民進黨盼透過舉辦研習及討論，來提高網路的能量，在2026選戰能夠有別於過去樣貌，發揮在網路上的最大戰力。

發言人吳崢也分享自己的社群直播經驗指出，一開始他也很煩惱，在網路上要說哪些內容，以免因立場不同而得罪選民，但後來發現，網路的重點是要推廣自己，「推銷」自己想講的話，不用有太多設限，能做、能被看到，才是最重要的。

吳崢認為，政治人物要找出自己的人設以建立品牌形象，並緊跟時事做回應，甚至可以結合地方社團或群組，讓能見度更高，在網路社群創造政治聲量。

何博文 社群 網路

延伸閱讀

網路社群培訓課最終 何博文：與時俱進發揮最大戰力

手機監控案綠瞄準台中 王義川：中市府資料也有年齡

綠營發言人吳崢：賴清德支持立院黨團提釋憲 行政院提覆議

王義川曝國家機器監控人民？ 吳崢：民進黨無相關設備

相關新聞

獨／罷侯連署停止！自救會爆內部分裂「都想當王」

罷免新北市長侯友宜連署行動，今突然公告暫停連署，活動發起人郭嘉淇說，王姓前總區長退出並拿走約2萬多份連署書，僅歸還318...

卓揆拋9千億綠能投資 王鴻薇批掏空：不會讓民進黨好過

行政院長卓榮泰今日首次施政報告，旋即宣布6年投入9000億綠能投資。國民黨立委王鴻薇在臉書上發文砲轟，比前瞻更敢，又要肥...

【重磅快評】「請大家多指教」 卓榮泰敢檢討賴清德？

賴政府昨天宣布6月起組團赴陸禁團令「放寬不解禁」，業者感歎被凌遲；賴清德總統今天出席觀光博覽會，表示身為總統，職責是穩定...

綠議員指警察局長內政部遴選 蔣萬安怒：那就直接派啊

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，並非原本台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧。蔣萬安下午在議會...

桃園綠議員推「藐視議會」法案 藍營酸：打臉民進黨中央

立院通過藍白版本國會改革法案，官員未來反質詢、虛偽陳述都涉藐視國會罪。各地綠營議員近日相繼推藐視議會法案，要求藍營地方首...

選罷法修正逕付二讀又撤回 柯志恩：應優先民生議題

國民黨立委許宇甄日前提出選罷法修正案，將罷免門檻提高，國民黨團今天將該案逕付二讀，但又撤案，有媒體報導直指是國民黨立委柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。