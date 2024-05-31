綠籲藍別擋廢考監 洪孟楷：國民黨不奉陪政治提案

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌近期皆提到廢監察院，傅崐萁曾提到「中華民國應是三權分立政府」。曾倡議廢考監的民進黨立委陳亭妃今與29名立委共提修憲案，喊話立法院長韓國瑜成立修憲委員會，勿再阻擋。國民黨團書記長洪孟楷指出，賴清德總統才講拚經濟，民進黨作秀而不想做事，國民黨不奉陪政治性提案。

立法院會三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，監察院認為違反權力分立。國民黨立院黨團總召傅崐萁則嗆，「一定會廢除監察院」。不過，國民黨卻表示，五權分立是國民黨的長期主張，如何落實監察院應有的功能，是民眾的期待。藍營內部因廢監院問題陷入矛盾。

而針對陳亭妃發動修憲廢考監，洪孟楷表示，民進黨現在還在做政治操作，這是最不智的地方，賴清德甫上任約兩周，賴清德的就職演說都講要拚經濟，以人民為優先，請教現在人民最關心的事情難道是廢考監嗎？

洪孟楷說，民進黨是執政黨，又是國會第二大黨，做政治操作而不顧人民的需求，這樣的動作真的是只想作秀、不想做事，也辜負了四成民眾願給執政黨的機會。