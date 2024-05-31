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談體育部規畫 卓榮泰盼打破現有規模

中央社／ 台北31日電

總統賴清德在就職演說表示將成立「體育運動發展部」，民進黨立委莊瑞雄今天質詢時關心相關推動方向。行政院長卓榮泰說，應該要發展全民體育，未來要討論中央政府機關的組織法，希望能打破現在的規模。

卓榮泰今天赴立法院報告施政方針並備質詢。莊瑞雄質詢時關心體育改革議題，希望強化對協會的管考與輔導，也關注成立體育暨運動發展部相關議題，認為此事可以當成喜事來辦，但最害怕遇到「西北雨」。

現行中央行政機關組織基準法第29條規定，「部之總數以14個為限」，而行政院組織法已明定交通部、內政部等14個部。

莊瑞雄說，要將體育署升格，成立體育暨運動發展部，代表要多一個部，以目前的規定來看，會出現問題，除非要消滅1個部，未來推動體育部的方向為何。

卓榮泰回應，如果要讓未來可能的體育暨運動發展部，成為一個更有權責的專責機構，當然是想朝向單一來設部的方向進行，因此「未來中央政府機關的組織法必須經過討論」，希望能打破現在的規模，能夠有餘裕的空間，就中央行政機關組織基準法來做相關配合。

卓榮泰表示，希望未來的體育暨運動發展部應該發展全民體育，而非菁英體育，他也希望「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是體育人」。

卓榮泰 運動 體育

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