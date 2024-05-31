桃園綠議員推「藐視議會」法案 藍營酸：打臉民進黨中央

立院通過藍白版本國會改革法案，官員未來反質詢、虛偽陳述都涉藐視國會罪。各地綠營議員近日相繼推藐視議會法案，要求藍營地方首長表態；桃園市議會民進黨團今在總質詢議程要張善政簽支持法案承諾書，見張在備註2項但書簽署後，預計在6月臨時會的臨時動議提案增訂相關自治條例，呼籲國民黨團與無黨聯盟黨團支持。

桃園市議會綠營黨團要推議會改革，國民黨團總召徐玉樹指任何議案必須經過議會討論和多數決議才算有效，而他也不解綠營行動目的與立場，「如果認為通過國會改革法案就是反民主，為何要在地方議會推動相同法案」，質疑對方難道是支持國民黨改革，打臉民進黨中央，「相較綠委無所不用其極反對，國民黨團歡迎民進黨桃園市議員跟進國會改革的腳步」。

無黨聯盟黨團總召李嘉興則強調法案如果關乎公共議題，對人民有好處，黨團就會支持，但希望不要有意識形態的操作。

民進黨市議員林志強、張肇良、陳雅倫、余信憲、王珮毓、許清順和黃家齊等人今遞交承諾書，內容寫道「我是桃園市長張善政，國會改革、議會也要改革，我支持桃園市議會推動藐視議會法案。桃園市政府公務員備詢時，不得反質詢、拒絕答覆、拒絕索資、虛偽陳述、應出席而未出席等」。

林志強等人表示，市府官員備詢時曾有情緒化拍桌、翻白眼和拒絕議員索資等情，市長總質詢也曾遲到15分鐘，都是藐視議會，因此中央有立法，希望地方也要跟進。

張善政答詢時再次替「國會改革法案」正名，強調「擴權」一詞應是指爭取本身不該有權力，但國會改革法案是爭取立委本來就該有的權利，而他前幾天遲到是有遇不可抗拒因素，應該不算藐視。針對綠營推動藐視議會法案，張強調議會通過的案子只要合法，市府都會尊重，他也不會稱這項權利為「擴權」。

張善政原先認為內容不夠完整，婉拒簽名，但在綠營備註「不違反現有法令」、「尊重議會決議」2項但書後，在立書人簽下「張善政」3個字。