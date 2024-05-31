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支持廢死？ 卓榮泰：釋憲前不宜做個人主張

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天至立法院進行首次施政方針報告，並接受立委質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰今天至立法院進行首次施政方針報告，並接受立委質詢。記者林伯東／攝影

死刑存廢為台灣社會矚目議題，憲法法庭4月23日針對死刑是否違憲進行言詞辯論。行政院長卓榮泰今天表示，身為行政院的負責人，在大法官做出任何決定之前，他不宜做出太多個人的主張 。

卓榮泰今天首次率領行政院各部會首長赴立法院進行施政方針報告，並備質詢。國民黨團書記長洪孟楷關心死刑議題，表示廢死議題大家都很關注，傳出前總統蔡英文卸任前，希望大法官釋憲來影響立法權的進行，但最新的民調高達84.6％反廢死，以此詢問卓榮泰是否支持廢死？

卓榮泰答詢表示，有37位相關人現在在做各種努力當中；洪孟楷打斷並追問，有37位死刑定讞的死刑犯正在聲請釋憲，「您個人支持廢死？」

卓榮泰沒有正面回答，僅表示他沒有能力去影響、左右大法官的會議，但身為行政院的負責人，在大法官做出任何決定之前，他不宜做出太多個人的主張。

洪孟楷不滿表示，卓榮泰應該依法行政，我國到目前為止還沒有廢除死刑，行政院長最主要就是依法行政不是嗎？卓榮泰答說，大法官解釋位階是很高。

洪孟楷質問卓榮泰是否認同大法官解釋剝奪立法權？卓榮泰說，行政院、立法院的功能是怎麼把台灣的治好做到最好，不管有沒有廢死，把治安做好是他們共同的責任。

洪孟楷提醒，死刑某種程度上有嚇阻效果，能讓犯罪的人多一些思考，而民調也高達八成、八成五以上，甚至九成顯示不宜廢死，希望卓榮泰跟部會首長一定謹記在心。

卓榮泰 大法官 死刑

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