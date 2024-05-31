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獨／罷侯連署停止！自救會爆內部分裂「都想當王」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
罷侯行動今天確定暫停連署，年初時曾在板橋辦首場連署。圖／聯合報系資料照片
罷侯行動今天確定暫停連署，年初時曾在板橋辦首場連署。圖／聯合報系資料照片

罷免新北市長侯友宜連署行動，今突然公告暫停連署，活動發起人郭嘉淇說，王姓前總區長退出並拿走約2萬多份連署書，僅歸還3183份，還揚言要燒連署書，很遺憾罷免須暫停。對此王男表示，他出幾十萬維持團隊運作，後來初心變調、內部分裂，「大家都想要當王」，更透露罷免行動無法進行原因是「缺資金來源」。

王男今接受訪問、還原整件事經過，他說，重頭到尾他出錢、出力最多，文宣、標語、餐點所有費用都由他出，一開始自救會成員向心力都很高，但後來卻變調，有人想要獲得自救會掌控權，並在檯面下操弄，甚至霸凌他，團隊成員也都袒護對方，他後來就決定退出。他憤怒地說，所謂的民主就是「在我被霸凌後，要我不要計較」。

王男說，團隊內部已分裂，甚至撤掉他在罷侯臉書上的管理員資格、封鎖他，而另一位退出的財務組長黃姓女子，要收回私人的郵政信箱，也被當戰犯，根本本末倒置，自己內部問題都不想，就只是想要找戰犯。

王男坦言，他跟黃女一起負擔所有資金，花2、30萬以維持團隊運作，如今他們倆退出，團隊就沒有資金來源，也導致罷侯行動無法進行下去。他怒說，當初所有連署書都是他開車去送跟收回，最後卻變成他侵占，且過程中他也願意給連署書，但卻被要求要點清數量、拍照等，讓他覺得不合理。

至於被指控要燒掉連署書，他說，因為連署書有個資很重要，他也自費買保險箱來存放，就是要避免個資外漏，而要燒掉是因為上面都是民眾的個資，必須要銷毀。他也強調，有保留匯款資料等證據自保，不怕被汙衊，若挨告，他也不會坐以待斃。

罷免新北市長侯友宜行動今年初發起首場連署，今突然公告暫停連署。圖／聯合報系資料照片
罷免新北市長侯友宜行動今年初發起首場連署，今突然公告暫停連署。圖／聯合報系資料照片

團隊 連署書

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