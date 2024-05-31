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藍提案擬提高罷免門檻 綠：勿沒收人民討論權利

中央社／ 台北31日電

國民黨立委許宇甄等人提案修正公職人員選舉罷免法，主張提高罷免門檻，且就職未滿一年者，不得為罷免的提議與連署。國民黨團今天原擬於立法院會提議，將該案自委員會抽出逕付二讀，但最後撤案。民進黨立委林楚茵質疑，國民黨要沒收人民討論罷免的權利。

國民黨團原本已由黨團總召傅崐萁簽名提給議事處，黨團建議將許宇甄等39人擬具公職人員選舉罷免法第75條及第90條條文修正草案，請審議案，自委員會抽出逕付二讀，並由國民黨團召集協商，是否有當，敬請公決。但最後國民黨團撤案，並未在今天院會提出。

隨後，林楚茵在臉書發文表示，國民黨真的太誇張，一邊搞擴權，同時又想加速拉高罷免門檻，而她5月10日就曾揭露，不到一個月時間，國民黨又食髓知味要偷偷送案。

林楚茵質疑，藍白身為國會最大黨，明明走表決程序一樣對他們有利，藍白卻連委員會討論的權利都不給，為了救基隆市長謝國樑和國民黨立委傅崐萁、徐巧芯、羅廷瑋這些被民眾表示要罷免的立委，只想憑著多數，用偷渡的、強硬的方式直接竄改遊戲規則，始終不願意面對民意。

對於林楚茵的質疑，國民黨團未予理會，尚無回應。

國民黨 林楚茵 罷免

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