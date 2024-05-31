遭NATPA撤獎 黃國昌：反對專屬民進黨的民主

北美洲台灣人教授協會（NATPA）30日發布聲明，撤銷先前發給民眾黨立法院黨團總召黃國昌的NATPA「廖述宗教授紀念獎」。黃國昌今天回應，尊重受獎單位的決定，但因公共政策上不同的看法，被稱破壞、蔑視民主，「實為不可承受之重。」反對專屬民進黨的「民主」。

北美洲台灣人教授協會聲明指出，黃國昌是2014年太陽花學運的精神領袖之一，因此北美洲台灣人教授協會2015年頒予第一屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」；但黃國昌2024年的種種行為，再三不尊重台灣人民辛苦建構經營的民主體制與程序，「持續做出嚴重破壞台灣民主的行為，蔑視民主價值。」給予強烈譴責。

北美洲台灣人教授協會聲明指出，不願黃國昌繼續以廖述宗紀念獎得獎者的身分破壞台灣的民主，認為黃國昌不再能代表該獎項所賦予的價值理念，因此決定撤銷頒發給黃國昌的獎。

黃國昌回應，他始終堅信，民主屬於全體人民，絕非專屬於以民主進步為名，卻背棄政治承諾之單一政黨。