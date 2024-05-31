快訊

蘋果iPhone 16電池照曝光大躍進！手機保護殼、實機洩「鏡頭更巨大」

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

PLG／比賽中球員私訊啦啦隊引批評 國王高層質疑對手帶風向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭NATPA撤獎 黃國昌：反對專屬民進黨的民主

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片

北美洲台灣人教授協會（NATPA）30日發布聲明，撤銷先前發給民眾黨立法院黨團總召黃國昌的NATPA「廖述宗教授紀念獎」。黃國昌今天回應，尊重受獎單位的決定，但因公共政策上不同的看法，被稱破壞、蔑視民主，「實為不可承受之重。」反對專屬民進黨的「民主」。

北美洲台灣人教授協會聲明指出，黃國昌是2014年太陽花學運的精神領袖之一，因此北美洲台灣人教授協會2015年頒予第一屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」；但黃國昌2024年的種種行為，再三不尊重台灣人民辛苦建構經營的民主體制與程序，「持續做出嚴重破壞台灣民主的行為，蔑視民主價值。」給予強烈譴責。

北美洲台灣人教授協會聲明指出，不願黃國昌繼續以廖述宗紀念獎得獎者的身分破壞台灣的民主，認為黃國昌不再能代表該獎項所賦予的價值理念，因此決定撤銷頒發給黃國昌的獎。

黃國昌回應，他始終堅信，民主屬於全體人民，絕非專屬於以民主進步為名，卻背棄政治承諾之單一政黨。

太陽花學運 黃國昌

延伸閱讀

追周玉蔻1300萬政府標案 黃國昌：高市三度已讀不回

遭控在閣揆休息室抽菸 柯建銘：歡迎黃國昌分享民主概念

為國會改革造成對立致歉 黃國昌：背棄運動的人不是我

「脆」網友欲肉搜黃國昌家人 衛福部：違兒權公約

相關新聞

卓揆拋9千億綠能投資 王鴻薇批掏空：不會讓民進黨好過

行政院長卓榮泰今日首次施政報告，旋即宣布6年投入9000億綠能投資。國民黨立委王鴻薇在臉書上發文砲轟，比前瞻更敢，又要肥...

挑藍營矛盾 30綠委連署廢考監 籲韓國瑜速設修憲委員會

近期國民黨、民眾黨揚言廢除監察院，過去曾數度提出攸關「廢考監」修憲案的民進黨立委陳亭妃指出，當時國民黨不斷阻擋，讓此案無...

【重磅快評】「請大家多指教」 卓榮泰敢檢討賴清德？

賴政府昨天宣布6月起組團赴陸禁團令「放寬不解禁」，業者感歎被凌遲；賴清德總統今天出席觀光博覽會，表示身為總統，職責是穩定...

綠議員指警察局長內政部遴選 蔣萬安怒：那就直接派啊

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，並非原本台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧。蔣萬安下午在議會...

選罷法修正逕付二讀又撤回 柯志恩：應優先民生議題

國民黨立委許宇甄日前提出選罷法修正案，將罷免門檻提高，國民黨團今天將該案逕付二讀，但又撤案，有媒體報導直指是國民黨立委柯...

遭NATPA撤獎 黃國昌：反對專屬民進黨的民主

北美洲台灣人教授協會（NATPA）30日發布聲明，撤銷先前發給民眾黨立法院黨團總召黃國昌的NATPA「廖述宗教授紀念獎」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。