【重磅快評】「請大家多指教」 卓榮泰敢檢討賴清德？

賴政府昨天宣布6月起組團赴陸禁團令「放寬不解禁」，業者感歎被凌遲；賴清德總統今天出席觀光博覽會，表示身為總統，職責是穩定台海和平發展，「也許我們考慮不是那麼全面，希望大家多多指教」。昨天福州旅遊協會發函延後馬祖踩線，今早陸方宣布中止ECFA中134項商品關稅減讓，此際，國人只能寄望賴清德真能聽進外界的指教。

這兩天兩岸出招頻頻，我方禁止組團赴大陸的「禁團令」今天到期，行政院昨天宣布6月1日前規畫的旅行團仍可繼續執行，勉強算是向對岸遞出橄欖枝；不過，陸方未買帳，福州旅遊協會昨晚發函馬祖觀光協會，決定延後原定6月10日的踩線團，為兩岸觀光進一步開放蒙上陰影。

行政院長卓榮泰今天早上受訪，「若有似無」地再度表達善意，除重申6月1日前規畫的旅行團可以成行外，還「加碼」表示，希望業者可以規畫未來暑假的旅遊活動，只要非常順暢，品質能獲得國人肯定，行政院會按照實際執行情況，適時滾動式檢討。

外界解讀，卓榮泰是沿用「赴陸禁團令放寬不解禁」的套路在處理兩岸觀光議題。如果政府嚴令2月7日以後不得招攬赴陸旅行團，昨天政策卻急轉彎，改成6月1日前規畫的旅行團都可以成行，那麼卓揆今天說業者可以規劃暑假旅遊活動，赴陸旅行團日後恐怕很難踩得下煞車。

但卓榮泰沒說什麼是「非常順暢」，何謂「品質能獲得國人肯定」，他的說法其實很籠統，政策也欠缺一致性。依照民進黨過去的慣性，那一天賴政府突然反悔，要對赴陸旅行團踩煞車，還真是沒人說得準。

卓榮泰行事柔軟，行政院的政策似乎也變得充滿彈性，所謂適時滾動式檢討，說穿了就是打帶跑，也許能進壘得分，但也有許多不確定性。套句理財廣告名言「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」，業者只能風險自負，而最大的風險恐怕不是來自卓榮泰，而是賴清德。

賴清德今天宣稱他的職責是穩定台海和平發展，但是從520以來，大陸對台軍演、共機擾台，兩岸關係沒有一樣是朝是台海和平的方向在發展。就連兩岸觀光、經貿也充滿險阻，今天陸方宣布中止ECFA 134項商品關稅減讓，還特別標記是第二批清單，顯然後續還有第三批，和軍演代號如出一轍，用意不言自明。

賴清德自承「也許考慮不是那麼全面，希望大家多多指教」，如果只因觀光旅業者積怨已久 ，揚言要走上街頭，賴清德意在安撫，恐怕只能安撫一時，打帶跑也不是長久之計。

事實證明，賴清德520就職的台獨告白造不出台海和平發展願景，分段切出欖欖枝也做不出兩岸共榮的成績。賴清德今天說要大家多指教，其實外界的指教還真不少，卓榮泰提適時滾動式檢討，外界好奇的是，真正無法滾動檢討的人其實是賴清德？