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卓揆拋9千億綠能投資 王鴻薇批掏空：不會讓民進黨好過

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今日首次施政報告，旋即宣布6年投入9000億綠能投資。國民黨立委王鴻薇在臉書上發文砲轟，比前瞻更敢，又要肥了誰，賴政府比蔡政府更敢花，在野黨絕不會讓民進黨好過。

王鴻薇說，卓榮泰第一次在立法院報告，沒想到馬上語出驚人，宣布要在2030年投入9000億的綠能投資，到底是什麼原因，讓賴政府無視過去種種綠能弊案、醜聞，也要繼續把錢投入這個錢坑，真的沒在怕，是不是底下人又餓了，會不會雲豹又要笑了？

王鴻薇指出，這次卓榮泰宣示的9000億，在時間上僅需6年，賴政府比蔡政府更敢給、更敢花，過去風電2兆花不夠。如果比較過去臭名遠播的前瞻、錢沾計畫，8年分8400億，果然有著突破性的進化。她就問這些錢花下去，除了時不時的斷電停電，還有每年持續上漲的電費，人民得到什麼？拿人民的納稅錢，去養肥這些綠能廠商，這不是掏空什麼是掏空國家？

王鴻薇強調，她要警告民進黨政府和卓榮泰，「在野黨這次不會再讓你們這麼好過，這些民脂民膏也由不得你們繼續亂來，台灣能源政策早就該轉彎，民進黨休想再拿反核神主牌來推綠能賺這些黑心錢。這些弊案我們會一個一個抓出來，不會讓你們好過。」

行政院長卓榮泰今天應邀至立法院進行施政方針報告。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰今天應邀至立法院進行施政方針報告。記者林伯東／攝影

卓榮泰 民進黨 王鴻薇

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