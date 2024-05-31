卓揆拋9千億綠能投資 王鴻薇批掏空：不會讓民進黨好過

行政院長卓榮泰今日首次施政報告，旋即宣布6年投入9000億綠能投資。國民黨立委王鴻薇在臉書上發文砲轟，比前瞻更敢，又要肥了誰，賴政府比蔡政府更敢花，在野黨絕不會讓民進黨好過。

王鴻薇說，卓榮泰第一次在立法院報告，沒想到馬上語出驚人，宣布要在2030年投入9000億的綠能投資，到底是什麼原因，讓賴政府無視過去種種綠能弊案、醜聞，也要繼續把錢投入這個錢坑，真的沒在怕，是不是底下人又餓了，會不會雲豹又要笑了？

王鴻薇指出，這次卓榮泰宣示的9000億，在時間上僅需6年，賴政府比蔡政府更敢給、更敢花，過去風電2兆花不夠。如果比較過去臭名遠播的前瞻、錢沾計畫，8年分8400億，果然有著突破性的進化。她就問這些錢花下去，除了時不時的斷電停電，還有每年持續上漲的電費，人民得到什麼？拿人民的納稅錢，去養肥這些綠能廠商，這不是掏空什麼是掏空國家？