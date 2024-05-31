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選罷法修正逕付二讀又撤回 柯志恩：應優先民生議題
國民黨立委許宇甄日前提出選罷法修正案，將罷免門檻提高，國民黨團今天將該案逕付二讀，但又撤案，有媒體報導直指是國民黨立委柯志恩率先發難，認為時機點不妥。柯志恩表示，經黨團討論後，大家認為應先以民生議題做主導，而這僅是很一般的討論。
國會改革法案審查期間，場外聚集上萬抗議群眾，揚言要罷免支持國會改革法案的國民黨立委，甚至還在場外製作看板，讓抗議群眾貼貼紙。國民黨團今天在上午9時前送案，將許宇甄提出的選罷法修正案逕付二讀，但黨團大會後又緊急撤案，引發關注。
有媒體報導，柯志恩率先發難，要求「審慎」，再加上其他國民黨立委呼應後裁決撒案，而這也讓外界質疑黨團未事先和黨籍立委溝通。柯志恩受訪表示，不曉得黨團內部的訊息為什麼會走漏風聲，但過程是一個很和平的討論，國民黨團書記長洪孟楷把一系列事項拿出來跟大家討論。
柯志恩說，大家覺得這個事情要謹慎的看待，用謹慎的方式來看待，然後經過其他委員討論，覺得此時此刻應該以民生議題來做主導。
許宇甄指出，今天國民黨團原先提出要將她所提出的選罷法逕付二讀，但經黨團大會討論，認為本案已付委審查，可以多聽聽其他人的意見，因此撤回逕付二讀提案。
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