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綠議員指警察局長內政部遴選 蔣萬安怒：那就直接派啊

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢時受訪。記者楊正海／攝影

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，並非原本台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧。蔣萬安下午在議會總質詢時認為中央「有溝沒有通」；民進黨議員簡舒培反問，警察局長是內政部遴選，蔣萬安直言，那就直接派啊「不要給我兩個推薦人選、讓我選一個」

下午質詢時，議員陳賢蔚先質詢蔣萬安，開頭就問蔣，李西河何時就職、是否會出席就職典禮？接著陳要蔣趁此說明外界指他不開心一事，蔣先微笑以對，反問「你覺得我看起來有不開心嗎？」

接著簡舒培質詢時也問蔣萬安，「沒有溝通」就叫擺道嗎？蔣萬安說，還原過程，當時對如何決定人選方式有共識「你提推薦名單，我做最後圈選決定，但最後圈選的人選，你又反悔」當時有承諾有答應的事，現在又反悔「未來合作上誰敢相信你」。

簡舒培酸說，市長不是要糖的孩子，不如你意就哭哭鬧鬧，這不好，警察局長不是糖果，台北市的治安不是糖果，且指派局長是內政部職權，市長用「擺道」這兩字也不公道。

蔣萬安說，那是指過程「只給一人，我沒話說，你給兩個人選，要我選一個，我選了你居然反悔，請問你能接受嗎？」訂好的遊戲規則，答應的事，未來很多合作的事「你答應了、我敢相信嗎？」

簡舒培指出，依警察人員人事條例，警監是內政部遴選，報請中央行政院；警正、警佐是內政部遴選，交由市政府遴選，警察局長是內政部遴選，是違背市長意思嗎？ 蔣萬安說，「那就直接派啊，不要給我兩個推薦人選 ，讓我選一個」。

簡舒培反問，市長認為兩個都沒有問題，只是屬意其中一個，並不是不要哪一個，內政部最後做出決定，這兩人市長都沒有反對，但內政部選別的，這有違背職責嗎？ 蔣萬安說，當時溝通過程「你給兩個，是說由我來做最後人選，如果你要直接派，最後要推翻，就要先講」。

簡舒培說，警察人事條例，不是由市長決定，是內政部遴選報請行政院；蔣萬安再強調，「那你直接派啊，不需要給我人選，讓我做最後決定」。

簡舒培還建議藍營在立法院修法，因為警察人員人事條例是中央的法令，警察局長人選不是糖果？蔣萬安則說，過程中承諾的事，說到要做到，要有誠信，說話算話，他不是對人選有意見，是溝通問題，承諾的事沒有做到。

簡舒培也問蔣萬安，是否參加新任警察局長李西河就任？蔣萬安說，如果時間安排確定，為了台北市治安、警政業務推動，當然任何人選，都希望能全面推動警政業務，簡舒培再追問，會不會參加，蔣說「我會」。

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。圖／聯合報系資料照片

方仰寧 簡舒培 蔣萬安 警察

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