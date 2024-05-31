拒在野黨特偵組 柯文哲反對「一般檢察官不能辦大官」思維

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前拋出未來國民黨、民眾黨合組「在野黨特偵組」查弊案，民眾黨主席柯文哲日前表態反對，今天再強調立場不變，反對「一般檢察官不能辦大官」這樣的思維，這樣的做法就是在告訴老百姓「台灣司法不公」。

柯文哲今天在民眾黨團記者會上，強調他從選前到選後，對成立特偵組的態度都一樣，「司法是國家最後一道防線」是他的政治價值，司法和法律應該被人民信任，且符合比例原則。

柯文哲表示，「不能說要辦大官，還要特別去搞特偵組，一般人民就給一般檢察官去辦。」這樣的做法就是在告訴老百姓，台灣司法是不公平的，意味著「一般檢察官不能辦大官」，他非常反對這種制度後面的思想，所以從總統大選時，人家問他要不要恢復特偵組，就已經表明反對，到現在為止也維持一貫政策。