賴政府延用核電？ 黃暐瀚：「第一個4年」應該是不會

核3廠1號機7月將除役，產業界呼籲核電延役。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，賴政府不打算延用核電。

黃暐瀚表示，先前和碩董事長童子賢建議續用核電的新聞出現之後，很多媒體解讀，這是在幫賴總統放風向球，看來賴政府是打算延用核電了。結果昨天包括國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝以及行政院長卓榮泰都表示，非核家園是明確目標，台灣目前不缺電，等明年核電退場之後，也不會缺電，續用核電的議題態度開放，但光是法令鬆綁跟研議，至少需要5年。

黃暐瀚表示，結論就是賴總統的「第一個4年」，應該是不會延用核電了。

黃暐瀚說，政治人物提出政見，爭取選票，獲得授權（當選），執行理念，就這麼簡單。去年10月總統競選期間，賴清德「總統參選人」早已明確表示，不會在4年任內使用核電，「現在說到做到，是政治人物負責任的態度」。如同前總統馬英九執行兩岸交流大三通（參選政見），前總統蔡英文拒絕九二共識毫不妥協（也是參選政見）一樣。選前說法，選後堅持，這是民主的機制，也是民主的過程。