快訊

一日限定！超商咖啡買7送7、手搖買1送1 週末小確幸快追

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

終於見面！美中防長今在香格里拉對話會晤 2022年以來首次

賴政府延用核電？ 黃暐瀚：「第一個4年」應該是不會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
賴清德總統。本報資料照片
賴清德總統。本報資料照片

核3廠1號機7月將除役，產業界呼籲核電延役。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，賴政府不打算延用核電。

黃暐瀚表示，先前和碩董事長童子賢建議續用核電的新聞出現之後，很多媒體解讀，這是在幫賴總統放風向球，看來賴政府是打算延用核電了。結果昨天包括國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝以及行政院長卓榮泰都表示，非核家園是明確目標，台灣目前不缺電，等明年核電退場之後，也不會缺電，續用核電的議題態度開放，但光是法令鬆綁跟研議，至少需要5年。

黃暐瀚表示，結論就是賴總統的「第一個4年」，應該是不會延用核電了。

黃暐瀚說，政治人物提出政見，爭取選票，獲得授權（當選），執行理念，就這麼簡單。去年10月總統競選期間，賴清德「總統參選人」早已明確表示，不會在4年任內使用核電，「現在說到做到，是政治人物負責任的態度」。如同前總統馬英九執行兩岸交流大三通（參選政見），前總統蔡英文拒絕九二共識毫不妥協（也是參選政見）一樣。選前說法，選後堅持，這是民主的機制，也是民主的過程。

核電 賴清德 馬英九 黃暐瀚

延伸閱讀

卓榮泰稱還沒看國會改革法條 傅崐萁：先說覆議是侮辱國會

經長稱2030絕不缺電 卓榮泰信心喊話：代表努力跟決心

核三成AI備援電力？ 郭智輝：法令通過、國家需要才可行

國發會造護國群山六路進擊 主委劉鏡清點名全球市占逾12%的明星產業

相關新聞

警察局長非方仰寧 蔣萬安批：有溝沒有通、有聽沒有到

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，並非原本台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧。台北市長蔣萬安下...

藍推提高罷免門檻逕付二讀又撤案 綠轟為救自己人毫無下限

國民黨立法院黨團今在立法院會提議將「公職人員選舉罷免法修正草案」自抽出委員會逕付二讀，修法重點包括提高罷免門檻，且就職一...

卓榮泰稱停電是跳電不是缺電 柯文哲嗆：不用耍嘴皮

行政院長卓榮泰昨天拜會民眾黨團時說，非核家園是一種價值，並說「家裡沒電絕大因素都是跳電」不是缺電。民眾黨主席柯文哲今天批...

方仰寧落馬 林亮君：若接任是打太陽花群眾一巴掌

台北市警察局長人事案引起不小風波，最後警政署拍板由李西河接任，方仰寧落馬；傳出中央受太陽花世代影響方的任命，對此，參與太...

賴政府延用核電？ 黃暐瀚：「第一個4年」應該是不會

核3廠1號機7月將除役，產業界呼籲核電延役。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，賴政府不打算延用核電。

挑藍營矛盾 30綠委連署廢考監 籲韓國瑜速設修憲委員會

近期國民黨、民眾黨揚言廢除監察院，過去曾數度提出攸關「廢考監」修憲案的民進黨立委陳亭妃指出，當時國民黨不斷阻擋，讓此案無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。