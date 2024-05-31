挑藍營矛盾 30綠委連署廢考監 籲韓國瑜速設修憲委員會

近期國民黨、民眾黨揚言廢除監察院，過去曾數度提出攸關「廢考監」修憲案的民進黨立委陳亭妃指出，當時國民黨不斷阻擋，讓此案無法出修憲委員會，甚至從程序委員會就開始封殺，她今日偕29名立委共同提出修憲案，喊話立法院長韓國瑜能成立修憲委員會，不要再阻擋。

藍白聯手通過國會改革法案後，民眾黨率先拋出下一步將修憲廢除監察院，國民黨團總召傅崐萁隨即附和，質疑監察院辦藍不辦綠，這種充滿酬庸肥貓的監察院早該廢除，但國民黨中央稱，長期主張五權憲法，讓討論陷入僵局。

而民進黨一向主張三權分立，2021年底也在中執會通過黨版修憲案要廢除考試院與監察院兩院，落實行政、立法及司法三權分立。

陳亭妃指出，她早在立法院第8屆的2014年、第9屆的2017年以及第10屆的2020年，都不斷提案修憲「廢除考試院以及監察院」，就是為了解決我國憲政體制造成各院之間權責混亂重疊的問題。

她無奈指出，結果當時國民黨不斷阻擋，讓「廢考監」的修憲案永遠都只能停留在修憲委員會出不去，甚至從程序委員會就開始封殺。今天是第11屆的第一會期，她再次提出修憲案，盼韓國瑜能成立修憲委員會，不要再阻擋。