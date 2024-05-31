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憂陸下手ECFA擴大到農產？ 許淑華盼正常管道打開市場
南投縣長許淑華今與立法院長韓國瑜於立院內，推廣南投巧克力，被問又有產品中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）關稅減讓，是否憂擴大到農產品。她表示，盼就正常貿易管道打開市場，肯定政府除大陸市場外，也積極行銷其他國家，不放棄任何市場。
大陸財政部今公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按大陸現行有關規定執行。
許淑華今被問是否憂農產品受影響，她說，這是大家非常關注的，在賴清德總統上台之後，以南投縣來講，農業跟觀光是兩大命脈，希望就正常貿易管道，可以盡快替農產品打開市場，大陸是個銷售市場，除大陸外，政府也很積極行銷其他國家，不放棄任何市場。南投縣政府也會跟中央政府齊心合作，縣政府努力開創，讓農特產品有更好管道。
關於是否希望兩岸互相釋出善意，許淑華回應，當然，觀光部分，很多業者表達過，希望兩邊互訪、交流等旅遊人數提高，觀光跟農業是沒有政治性的議題，也不會受到干擾，是否兩邊可從民生議題做互動，有些善意表現，這攸關百姓的生計，兩邊可以思考，提出方案或有示範計畫，都願意配合。
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