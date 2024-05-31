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被指修高罷免門檻為謝國樑解套 許宇甄：完全不適用

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

有民進黨立委指國民黨立委提出修選罷法，提高罷免門檻，是為基隆市長謝國樑解套，後因相關提案被揭發後遂撤回。國民黨立委許宇甄今日駁斥，罷免不應成為政黨鬥爭的報復工具，縱然修法通過，也不適用於謝國樑罷免案。

許宇甄表示，2023年在全國各地走訪基層，接獲許多里長當面陳情，他們向她表示現行選罷法的罷免門檻過低，導致罷免案件頻繁發生，尤其是許多地方在里長剛就職就出現有人在倡議提案罷免，希望能修法改正這種亂象。

許宇甄認為，罷免雖然可以讓民眾有機會罷免不適任的公職人員，但我們必須審慎使用罷免制度，不該讓罷免成為政黨鬥爭的報復工具，台灣的民主得來不易，民主需要一個健全的機制來保護，而不是任由有心人濫用罷免制度。

許宇甄指出，今天國民黨團原先提出要將她提出的選罷法修正草案逕付二讀，但經黨團大會討論，認為本案已付委審查，可以多聽聽其他人的意見，因此撤回逕付二讀提案。許多位民進黨籍委員說她提的選罷法修正草案是要幫謝國樑解套，此說法是錯誤的。本次修法縱使在本會期完成三讀，謝國樑的罷免案也無法適用。依據「公職人員選舉罷免法」第131條規定：「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定。」請民進黨立委王定宇、林楚茵不要再以訛傳訛，製造假訊息矇騙其他人。

許宇甄強調，她提出「選罷法修正草案」是在現有的機制下，增加一年內不得為罷免之提議與連署，讓當選的人至少有一年的時間可以好好做事，減少政治操作機會，避免社會為了罷免吵鬧不休；同時要求罷免的票數應高於當初當選的票數，不能讓少數民意否決多數民意。期望修法後讓罷免成為一個嚴肅的程序，而非輕率的行為，更不要讓罷免制度成為特定人的報復工具。

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