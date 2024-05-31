藍推提高罷免門檻逕付二讀又撤案 綠轟為救自己人毫無下限

國民黨立法院黨團今在立法院會提議將「公職人員選舉罷免法修正草案」自抽出委員會逕付二讀，修法重點包括提高罷免門檻，且就職一年內不得提議與連署罷免案。對此，民進黨團副幹事長林楚茵批評，藍營為救基隆市長謝國樑和其他被揚言罷免的立委，竟憑多數，用偷渡、強硬的方式竄改遊戲規則，到底把民意當成什麼？

國民黨立委許宇甄、徐欣瑩、蘇清泉等人提案修改選罷法，提案說明指出，現行公職人員罷免案的連署成立，僅需原選舉人總數的百分之十，易造成罷免浮濫，虛耗社會資源，罷免過程易造成公民對立，影響社會安定，實務上可能發生同意罷免票數低於當選票數的情況，形成少數民意否決多數民意之不合理現象。

提案說明也提及，選罷法雖有就職未滿一年不得罷免的規定，卻無禁止罷免提議與後續的連署，導致選舉結果出爐後即能啟動的不合理現象，也讓一年內不能罷免的立法原意盡失。

草案條文增訂，就職未滿一年者，不得為罷免的提議與連署。罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且「同意票數超過被罷免人當選得票數」並達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。

對此，林楚茵批評，國民黨真的太誇張，一邊搞擴權，同時又想加速拉高罷免門檻，不到一個月，國民黨又食髓知味偷偷送案，在她揭發後又宣布撤回提案，但藍白身為國會最大黨，走表決程序一樣有利，卻連委員會討論的權利都不給。

林楚茵質疑，國民黨為救謝國樑跟傅崑萁、徐巧芯、羅廷瑋這些被民眾表示要罷免的幾位，只想憑多數，用偷渡、強硬的方式竄改遊戲規則，始終不願意面對民意；她說，立委職責是為民喉舌，但有這種偷雞摸狗的同事一直要做壞事，國民黨到底把民意當成什麼？

「你因為做壞事所以怕被罷免，但這太難看、太沒下限了吧！」民進黨團副幹事長洪申翰質疑，國會擴權法案激起社會很大憤怒，許多地方開始討論罷免問題，國民黨因害怕被罷免，竟修法拉高罷免門檻，幾乎可能沒收罷免權，卻又不敢面對檢視和監督，想跳過委員會討論逕付二讀。

洪申翰說，本來這項提案都寫好了，國民黨團總召傅崐萁也簽名提給議事處，按照藍營人數優勢當然會闖關成功，但最後藍營決定撤案，代表當大眾都在關心國會發生的事情時，對想要幹壞事的人來說有嚇阻能力，「他們是會害怕的」，所以監督是有意義的。