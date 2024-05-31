王義川風波延燒 柯文哲：綠營統治下台灣「警總復辟」
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上稱可用手機訊號，分析集會群眾年齡，引發爭議。民眾黨主席柯文哲今天批評，民進黨黨工拿到連國安局長都拿不到的資料，酸「沒想到在民進黨統治之下的台灣，警總復辟」，要王義川出來面對。
柯文哲表示，王義川事件是一個要嚴肅面對的問題，質疑他的資料是從哪裡來的？現在三大電信公司都說沒有賣給王義川，連國安局長蔡明諺都出來講說「這個我們拿不到」，批「一個民進黨黨工可以拿到國安局長拿不到的東西」，王義川一定要出來面對。
柯文哲指出，王義川不知道用什麼不當手法拿到個資，這樣的個資外洩問題，不就是現在台灣詐騙猖獗的原因嗎？台灣人民最痛恨的就是詐騙，現在王義川就是活生生的例子，「告訴我們為什麼今天台灣詐騙那麼多。」
柯文哲說，王義川自爆可用手機訊號比對包括519民眾黨集會等群眾年齡，以民眾黨立場來說，舉辦聚會活動，來參加活動的人卻被電信監控，「民眾黨一定要提出嚴正抗議」說到此氣的用手扣桌子，「王義川一定要出來說明。」
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