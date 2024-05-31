卓榮泰稱停電是跳電不是缺電 柯文哲嗆：不用耍嘴皮

行政院長卓榮泰昨天拜會民眾黨團時說，非核家園是一種價值，並說「家裡沒電絕大因素都是跳電」不是缺電。民眾黨主席柯文哲今天批「不用再耍嘴皮了」，不管停電、跳電、缺電，對老百姓來講，就是到底有沒有電可以用；半導體產業占台灣GDP20%，產業不可能一夕轉彎，外商要到台灣投資，最關心的就是到底電力夠不夠。

柯文哲指出，一個完整的電力供應分成發電、輸電、儲電、節電等，百姓在乎的是到底有沒有電可以用，「所以這也不用再耍嘴皮了」。昨天他看新聞得知，全世界大的半導體公司老闆很多都在台灣，半導體是非常耗電的產業，電力也是外商投資的重要考量。

柯文哲指出，半導體產業占台灣GDP 20%，是非常耗電的產業，若有跟美商、日商、毆商等外國商會或外國智庫談，就會知道外商對於在台灣投資，最關心就是台灣的電到底夠不夠。

柯文哲指出，務實地說，核電現在的階段應該叫做「過渡性的電源」，意思是說，希望發展再生能源，但在再生能源還沒追上之前，還是要有個過度能源，最起碼可以討論「以後到底用不用」，但不可以就把核電關掉。

柯文哲指出，再生能源本來要到20%，但現在追不上來，沒有達到預定目標，卻還是照樣把核能停掉，「這就顯得太意識形態」。民眾黨一直主張核二、核三延役，核四儘速決定去留。