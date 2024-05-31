快訊

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

國會改革延燒至修憲廢監察院 恐成藍白合作第一道障礙

卓榮泰稱停電是跳電不是缺電 柯文哲嗆：不用耍嘴皮

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
行政院長卓榮泰昨天稱停電「是跳電不是缺電」，民眾黨主席柯文哲今天嗆「不用再耍嘴皮了」。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰昨天稱停電「是跳電不是缺電」，民眾黨主席柯文哲今天嗆「不用再耍嘴皮了」。記者余承翰／攝影

行政院長卓榮泰昨天拜會民眾黨團時說，非核家園是一種價值，並說「家裡沒電絕大因素都是跳電」不是缺電。民眾黨主席柯文哲今天批「不用再耍嘴皮了」，不管停電、跳電、缺電，對老百姓來講，就是到底有沒有電可以用；半導體產業占台灣GDP20%，產業不可能一夕轉彎，外商要到台灣投資，最關心的就是到底電力夠不夠。

柯文哲指出，一個完整的電力供應分成發電、輸電、儲電、節電等，百姓在乎的是到底有沒有電可以用，「所以這也不用再耍嘴皮了」。昨天他看新聞得知，全世界大的半導體公司老闆很多都在台灣，半導體是非常耗電的產業，電力也是外商投資的重要考量。

柯文哲指出，半導體產業占台灣GDP 20%，是非常耗電的產業，若有跟美商、日商、毆商等外國商會或外國智庫談，就會知道外商對於在台灣投資，最關心就是台灣的電到底夠不夠。

柯文哲指出，務實地說，核電現在的階段應該叫做「過渡性的電源」，意思是說，希望發展再生能源，但在再生能源還沒追上之前，還是要有個過度能源，最起碼可以討論「以後到底用不用」，但不可以就把核電關掉。

柯文哲指出，再生能源本來要到20%，但現在追不上來，沒有達到預定目標，卻還是照樣把核能停掉，「這就顯得太意識形態」。民眾黨一直主張核二、核三延役，核四儘速決定去留。

柯文哲認為，核四到底用不用要決定，如果政府現在就先說要非核家園，那如何去回答企業界的疑慮？這是政府需回答的。

行政院長卓榮泰昨天稱停電「是跳電不是缺電」，民眾黨主席柯文哲（中）今天嗆「不用再耍嘴皮了」。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰昨天稱停電「是跳電不是缺電」，民眾黨主席柯文哲（中）今天嗆「不用再耍嘴皮了」。記者余承翰／攝影

再生能源 半導體 卓榮泰 柯文哲 電廠

延伸閱讀

陸再下手ECFA 卓榮泰：國際組織成員別隨便改互動原則

卓榮泰首次施政報告 秉持「誠意溝通、人民優先」

手機訊號監控爭議 柯文哲：民進黨統治下警總復辟

陸中止134項ECFA關稅減讓 柯文哲：預期中的灰犀牛

相關新聞

蔣萬安屬意的方仰寧落馬 藍轟：把台北市長當塑膠 ？

台北市警察局長人選，警政署昨公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，並非台北市長蔣萬安第一屬意圈選的警專校長方...

下周不只優先審再生醫療雙法 藍要把郭國文送紀律委員會

國民黨團書記長洪孟楷今日表示，下周二立法院會變更議程，將優先處理再生醫療雙法，同時會針對民進黨立委郭國文攻擊立法院秘書長...

罷免侯友宜行動驚爆停止 發起人曝2萬份連署書遭侵占

民間團體發起罷免新北市長侯友宜連署行動，日前卻突然停止連署書收件，今公告確定暫停連署。活動發起人郭嘉淇今表示，自救會成員...

方仰寧落馬 林亮君：若接任是打太陽花群眾一巴掌

台北市警察局長人事案引起不小風波，最後警政署拍板由李西河接任，方仰寧落馬；傳出中央受太陽花世代影響方的任命，對此，參與太...

【即時短評】川普世紀審判 政治與司法角力留歷史紀錄

美國首位被刑事定罪的卸任總統，加上曾被國會兩度發動彈劾，無論選舉結果如何，川普的歷史定位已定；也無論川普在粉絲族群內的呼...

電信偵查無此事？ 劉宏恩批胡扯：政府不稱職且失格 在野立委用功一點

民進黨政策會執行長王義川「電信偵查」疑雲爭議，3大電信業者都稱並未提供任何資料。政治大學法學院副教授劉宏恩在臉書表示，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。