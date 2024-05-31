陸再下手ECFA 卓榮泰：國際組織成員別隨便改互動原則

中國在軍演後再次拋震撼彈，大陸財政部今天公布第二波中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓的公告。民進黨立委吳思瑤在總質詢時詢問陸委會如何因應？行政院長卓榮泰回應，希望國際組織任何成員，不要隨便更改互動原則；陸委會主委邱垂正指出，除了要表達強烈抗議與不滿外，相關後果應該由陸方來承擔。

吳思瑤今天在總質詢詢問，今天中國又出手，片面宣布ECFA關稅減讓，對於中國再一次「以商逼政」，行政院是否會表達不滿？有何相關因應措施？卓榮泰回應，第一要務是保護人民與產業，任何對國家人民與產業，有產生傷害危急的時候，政府首先要保護人民與產業，並適時透過國際管道，表達反對態度，也希望國際組織任何成員，不要隨便更改互動原則，才能在國際間取得衡平的地位。

而邱垂正答詢則說，中國大陸再次以貿易制裁理由，片面終止134項ECFA早收清單、關稅減讓，除了要表達強烈抗議與不滿外，相關後果應該由陸方來承擔，對台施壓、恐嚇的政治操作，只會阻礙兩岸產業分工模式，讓兩岸經貿漸行漸遠、脫鉤斷裂，相關責任應由陸方負擔，呼籲陸方面對兩岸現實，應去除政治障礙、務實溝通解決，這樣對兩岸經貿才是最有利的方法。

對於業者可能因大陸的片面中止而受害，經濟部長郭智輝也表示，「會針對目前狀況跟實際受傷害業者充分溝通，並協助他們轉移市場」。