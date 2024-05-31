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中國取消ECFA部分關稅減讓 陸委會表達強烈抗議

中央社／ 北31日電

中國今天宣布對台134項產品中止適用ECFA關稅減讓。陸委會主委邱垂正今天表示，這次中國大陸再次以貿易制裁的理由，指台灣違反ECFA相關事由，無理且片面的中止我方134項ECFA早收清單關稅減讓，表達強烈抗議及不滿，相關的後果應該由陸方來承擔。

行政院長卓榮泰今天上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，也是卓榮泰接任行政院長後首次赴立院施政報告。邱垂正列席備詢時，作上述表示。

首位質詢的民進黨立委吳思瑤表示，今天上午中國又出招了，中國又一次違反WTO、違反ECFA相關規範，片面中止對台灣ECFA項產品關稅減讓，對於中國再一次以商逼政，行政院會表達不滿嗎，相關的回應及因應是什麼。

卓榮泰說，任何對國家的人民和產業有產生傷害危急時，政府首先要做的是如何保護人民和產業，以及適時地向國際社會透過正常管道表達反對，及希望能夠更正的態度，他也希望國際任何組織的任何成員要能夠習慣，要能夠適應在國際組織的生活，不要隨便更改互動之間的規則，這樣才能夠在國際間取得衡平的地位。

邱垂正也指出，這種對台施壓、恐嚇的政治操作，只會扭曲兩岸經貿原本互惠互利發展方向，阻礙兩岸在國際產業分工架構的分工模式，更讓兩岸的經貿漸行漸遠、脫鉤斷鏈，相關責任應由陸方全部負擔。

邱垂正說，呼籲陸方這種不符合WTO及ECFA規範，雙方還是要透過協商，針對兩岸貿易分歧，陸方應面對兩岸的現實，去除政治礙障，讓雙方務實溝通解決，兩岸的經貿才是最有力的方法。

經濟部長郭智輝表示，經濟部會針對目前的狀況，跟實際受到傷害的業者，給予充分溝通，協助轉移市場。

ECFA 行政院 邱垂正

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