韓國瑜要求「別穿牛仔褲」 吳思瑤嗆：問政不是上高級餐廳

行政院長卓榮泰今天首度立法院進行施政報告並備詢。立法院長韓國瑜在上周五散會前提醒立委，今天開會應穿著正式服裝。民進黨立委吳思瑤今天為第一棒質詢，在質詢前就先對韓國瑜說聲抱歉，沒穿正式服裝，更直言穿白球鞋是當代女性最舒適的穿著，立委在國會問政不是上高級西餐廳用餐，若國會議事無法正常運作，穿再正式都沒用。

卓榮泰今天赴立法院進行施政報告並備詢，由於韓國瑜上周五散會前特別提醒立委不要再穿牛仔褲、球鞋入議場，有暗示朝野互相休兵、不要杯葛之意。而今天藍營立委大多身穿西裝出席，黨團大會還決議不杯葛、離席抗議即可；不過綠營立委就不甩韓國瑜，民進黨立委范雲、民眾黨立委黃珊珊都穿著牛仔褲出席。

韓國瑜今早簽到時巧遇身穿西裝的民進黨立委鍾佳濱，還稱讚鍾「今天穿得這麼帥啊！帥啊！」

吳思瑤在總質詢時特別說，她今天沒有穿正式服裝，理由是她長期推動服裝儀容解禁，還是台灣時尚周的催生者，穿白球鞋是當代女性最舒適、最優雅的裝扮，立委問政不是去高級西餐廳，像她選區在北投、天母，每天跑基層都需要穿球鞋。

吳思瑤更強調，立委的工作是要理性問政，如果國會議事無法正常運作，穿得再正式也沒有用；吳思瑤說完，引發綠營立委在台下一片掌聲。