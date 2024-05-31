桃園綠營推藐視議會法案要市長表態 張善政簽承諾書

立院通過藍白版本國會改革法案，官員未來反質詢、虛偽陳述都涉藐視國會罪。各地綠營議員近日相繼推藐視議會法案，要求藍營地方首長表態；桃園市議會民進黨團今在總質詢議程要求市長張善政簽支持法案承諾書，張善政在承諾書有2項但書後簽署，民進黨團預計在6月臨時會的臨時動議提案增訂相關自治條例。

民進黨市議員林志強、張肇良、陳雅倫、余信憲、王珮毓、許清順和黃家齊等人今遞交承諾書，內容寫道「我是桃園市長張善政，國會改革、議會也要改革，我支持桃園市議會推動藐視議會法案。桃園市政府公務員備詢時，不得反質詢、拒絕答覆、拒絕索資、虛偽陳述、應出席而未出席等」。

張善政原先認為內容不夠完整，婉拒簽名，但在綠營備註「不違反現有法令」、「尊重議會決議」2項但書後，在立書人簽下「張善政」3個字。

張善政會後受訪表示自己簽署承諾書有2個前提，第一是法案必須是議會全體通過的決議，其次是通過的內容不能違反現有法律。他說，過去有些議員索取資料無法提供，主因涉及個資問題，議會若要推藐視議會法案，也不能叫市府違法，因此「不是針對民進黨，只要是整個議會決議通過的內容，市府天經地義要配合」。