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警長人事生波 北市藍白立委斥：中央集權 挑釁地方

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、賴士葆、徐巧芯，以及民眾黨立委林國成今天於行政院長卓榮泰上台施政報告時，同時間於議場外舉行記者會，抗議台北市警察局長人事案。記者王千豪／攝影
國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、賴士葆、徐巧芯，以及民眾黨立委林國成今天於行政院長卓榮泰上台施政報告時，同時間於議場外舉行記者會，抗議台北市警察局長人事案。記者王千豪／攝影

台北市警察局長空缺由警政署副署長李西河出線，並非台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧。藍白兩黨立委今天舉行記者會聲援蔣萬安，表示內政部長劉世芳讓蔣萬安勾選警察局長名單，又不接受蔣萬安選擇的人選，痛斥此行為根本就是在戲耍蔣萬安。

國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、賴士葆、徐巧芯，以及民眾黨立委林國成今天舉行記者會，抗議台北市警察局長人事案。

王鴻薇還原過程，表示27日晚上劉世芳打電話給蔣萬安，跟蔣討論北市警察局長人選，當時蔣非常厚道也遵守慣例，請劉能提供人選圈選。當時劉也同意，並提出李西河、方仰寧兩人，但沒想到當蔣選了方仰寧之後，劉就翻臉了，完全沒有遵守原來的承諾，指派李西河。

王鴻薇痛斥，過程中充滿戲謔、狡詐、欺騙。賴清德總統上任後，從中央對國會的對抗，再主動挑釁在野黨執政的地方政府，賴政府要全面烽火嗎？

賴士葆表示，依法令規定北市警察局長是中央指定，可是在過程裡面，中央跟地方首長要溝通，既然劉世芳心裡已經內定了李西河，何必轉一圈叫蔣萬安勾選，且再蔣勾了方仰寧後又不要，根本就是再戲弄蔣萬安。

羅智強痛斥，民進黨完全不在乎北市的治安工作，北市的資安工作需要跟蔣萬安密切合作聯繫，如果將來北市治安出問題的時候，是不是要找劉世芳負責，還是找賴清德負責？民進黨用人只在乎派系角度，以及「綠的純度」。

李彥秀指出，新政府上任10天，處處耍權力、處處用心機，這樣怎麼朝野對話、中央跟地方怎麼合作？徐巧芯表示，賴清德上任沒有幾天，就用這種戲耍他人的方式，對蔣萬安極度不尊重，而且是一種耍人、背後使小動作的小人行為，並不是一個總統的格局。

林國成呼籲，雖然警政是中央一條鞭，但千萬不要有顏色，千萬不要有中央集權的想法，否則台灣老百姓對執政黨的唾棄。

方仰寧 李西河 蔣萬安 警察

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