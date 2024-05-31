方仰寧落馬 林亮君：若接任是打太陽花群眾一巴掌

台北市警察局長人事案引起不小風波，最後警政署拍板由李西河接任，方仰寧落馬；傳出中央受太陽花世代影響方的任命，對此，參與太陽花學運的民進黨北市議員林亮君表示，若方擔任局長，無疑是打了當時參與民眾一巴掌。

方仰寧在2014年太陽花學運時擔任警方的現場指揮官，被認為強勢執法造成不少陳抗者受傷和衝突，使得陳抗民眾發起包圍中正一分局，撒冥紙抗議要求方下台。

林亮君表示，由於警政一條鞭，內政部在遴選各縣市警察局長時有釋出一定標準，且本來就沒有確定是方仰寧接任，一直都是兩位人選，「不是所謂的A換成B」，過多揣測沒有意義。

林亮君說，若是方仰寧擔任警察局長，對於當時參與太陽花群眾運動的民眾無疑是打一巴掌，當時「黑警」的風波及誰下的指令都沒有交代，加上現在民眾對於警察執法的程度又比10年前意識更高，方仰寧如果回來，勢必面對質疑聲浪。

林亮君說，新局長接下來要面對的是台智光契約、警用監視器在7月、8月轉換備援系統，以及蔣萬安強調的交通安全年等課題，加上近期北市警紀問題，新任警察局長李西河有刑事背景，也擔任過台北市副局長，經歷上沒有問題。