首次施政報告 卓榮泰：朝野和解共生、兩岸和平共榮

立法院今邀行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，這也是卓「初登板」首秀。卓揆在報告中提出「國家希望工程」八大目標，包括推動第二次能源轉型，依法朝非核家園邁進，並強化打詐讓人民有感；正值國會改革修法引發朝野衝突之際，卓重申政院將對修法違憲之處提出救濟，並喊話朝野和解共生，才能推動更多福國利民法案。

卓榮泰開頭強調，行政團隊深刻理解新政府的使命及人民付託，將秉持「誠意溝通、人民優先」的理念，在互相包容與尊重的基礎，做好協調溝通工作，展現解決問題的誠意與決心，實現賴總統「創新繁榮、公義永續、民主和平的台灣」的國政願景。

卓榮泰細數，他1989年開始服務生涯，並首度提及「接任行政院長，本不是人生的規畫」，但選擇接受就會全力以赴，哪裡有困難就到哪裡去，哪裡有問題就想辦法解決問題。「行動創新AI內閣」將傾聽民意、積極行動，導入創新思維為國興利，更稱「任何施政成果的進展，都是行政院、立法院共同努力良好互動的結果。」

他提到，未來將首重「五打七安」，打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安，並在最短時間擬定「新世代打詐行動綱領2.0」，同時透過建置「打詐通報查詢網」等立即的行政措施，全面提升打詐量能，期盼立法院儘速通過「打詐新四法」，遏止新型態詐騙。

另為協助花蓮災民儘早回歸日常生活，他將親自擔任 「0403花蓮地震專案小組」召集人，並將整體重建經費按實際需要提高至近300億元，讓民眾早日獲得救助慰問金、安遷及租金、利息補貼、振興產業及觀光旅遊、金融紓困等補助。

接著他談及國家希望工程的八大施政目標，包括擴大社會投資減輕家庭負擔、創新經濟智慧國家、綠色成長與2050淨零轉型、擴大醫療投資打造健康台灣、均衡台灣在地希望、厚植軟實力打造國家品牌、邁向多元平權的共榮社會、打造韌型台灣維護安全與和平。

他提及，為邁向2050淨零轉型，政府將2030年前投入9000億元預算，引導國內外綠色投資；未來將推動第二次能源轉型，確保供電穩定、供電安全做為最高目標，依法朝非核家園前進，也將建構智慧共享的多元綠能、推動深度節能。

至於兩岸政策，他強調，台海和平穩定已是全球關注課題，將持續以「四個堅持」，秉持總統所揭櫫「民主和平四大支柱」的主張，在對等、尊嚴等前提下，與對岸進行健康有序的各項交流。期盼對岸能夠體認，兩岸和平才能符合雙方人民的利益，維護台海現狀，正是世界安全及繁榮的必要條件。

由於日前朝野正因「立法院職權行使法」及「刑法」等修正案在立院上演全武行，場外更有萬名群眾齊聲抗議，卓說，儘管國會內外已窮盡各種可能，仍未能改變最後結果，甚感遺憾。行政院為憲政機關，必須忠誠守護憲法，因此修法有違憲以致窒礙難行之處時，行政院將研議依憲法所定程序，尋求救濟。

「上任以來，我經常問自己，人民最需要的是什麼？國家最需要面對的問題是什麼？」卓說，經過這次修法，他更堅信朝野必須和解，才能推動福國利民的各項法案，和解共生將是未來推動政務最大動力。他也重申，朝野和解共生、兩岸和平共榮，與民主國家合作共贏，中華民國台灣一定會是更公平的社會、文明國家。